إزالة 170 تعديًا فى أسبوع ضمن الموجة 29 لحماية أملاك الري

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن إزالة قرابة 2445 تعديًا على المجاري المائية وأملاك الري.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم / الأحد / - أن وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، عقد اجتماعا لمتابعة موقف إزالة التعديات والإزالات الجاري تنفيذها ضمن الموجة رقم 29.

وتم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل الإزالات التي تم تنفيذها، حيث شملت إزالة 1117 تعديًا خلال الموجة رقم 27، وإزالة 1158 تعديًا خلال الموجة رقم 28.

كما تم مناقشة التنسيقات الخاصة بتنفيذ الموجة رقم 29 الجارية حاليًا بالتعاون مع أجهزة المحافظات، والأجهزة الأمنية، ووزارة التنمية المحلية، والبيئة، ولجنة استرداد أراضي الدولة، والتي أسفرت عن إزالة 170 تعديًا على أملاك الري خلال أسبوعها الأول.

ووجه سويلم، رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بإعداد تقرير أسبوعي يستعرض موقف إزالة التعديات بنطاق كل محافظة.

كما شدد على أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة أعمال الإزالة بمختلف المحافظات بالتنسيق التام مع جهات الدولة المختصة، مع استمرار المرور الدوري على الأراضي التي تم إخلاؤها لضمان عدم تكرار التعدي عليها مرة أخرى، وإدراج إزالات الموجة 29 على التطبيق الإلكتروني الخاص بالتعديات والإزالات.

وقال وزير الري إن الهدف الأساسي من إزالة التعديات على المجاري المائية هو تحسين عملية إدارة المنظومة المائية، وضمان توصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين.

وأضاف أنه في إطار تحقيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي في أعمال الوزارة، تم إنشاء "تطبيق للتعديات والإزالات" ليكون بمثابة قاعدة بيانات جغرافية تهدف لتحقيق المتابعة الدقيقة والإعداد لموجات إزالة التعديات.

كما يتم إدراج البيانات المطلوبة والخاصة بأملاك الوزارة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضًا على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.

وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء "تطبيق للتراخيص" لمتابعة موقف التراخيص الصادرة عن كافة أجهزة الوزارة ومتحصلاتها المالية.