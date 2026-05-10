جهود الوحدات المحلية ببني سويف في ملفات النظافة ومواجهة التعديات

في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة مدحت صلاح جهودها اليومية لرفع مستوى النظافة والخدمات، وتم رفع أكثر من 30 طنًا من القمامة من شوارع المدينة ومواقع التجميع، إلى جانب تنفيذ أعمال مسح وتنظيف بطريق طراد النيل.

كما تابع رئيس المدينة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، مؤكدًا سرعة تسليم النماذج للمواطنين وتسريع وتيرة العمل في استكمال ملفات التصالح.

فيما قام قسم الإشغالات بمتابعة سوق الفشن الأسبوعي ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.

كما نفذت إدارة الطب البيطري أعمال تحصين ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وفي مركز ومدينة ناصر برئاسة شوقي هاشم، تواصلت جهود الوحدة المحلية والوحدات القروية في تنفيذ حملات النظافة والتجميل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث شملت أعمال النظافة عددًا من شوارع المدينة منها شارع جمال عبدالناصر وشارع بورسعيد وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر وشارع سعد زغلول وشارع البنك الأهلي وطريق بني زايد وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة السوق وغرب البلد ومنطقة فاطمة الزهراء، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي.

وتابع رئيس المركز سير العمل بالإدارة الهندسية، خاصة بملف التصالح.

وفي قرية دلاص، تم تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية لمداخل ومخارج القرية بداية من طرق دلاص الرياض ودلاص ناصر ودلاص الزيتون مع رفع التراكمات والمخلفات.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق، واصل الوحدة المحلية جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات، حيث تمت متابعة أعمال النظافة بشوارع جمال عبد الناصر وعبد المنعم رياض وترعة السلطاني وممدوح مصطفى ومحيط مستشفى إهناسيا التخصصي، كما تمت متابعة أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

فيما واصلت الوحدات المحلية القروية جهودها في تمهيد الطرق ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة وصيانة كشافات الإنارة، وغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة، وترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والتصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بينما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، برئاسة أحمد علاء الدين، جهودها الميدانية في قطاع النظافة وتحسين الخدمات، حيث تمت متابعة أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية بالمدينة، ومنها مدخل المدينة البحري وشارع بورسعيد وشارع السنترال والسجل المدني ومحيط الموقف وشارع المحمدي وشارع الأتوبيس القديم وشارع الأكاديمية وشارع مدرسة سان مارك وشارع المسجد الجديد قبلي والشوارع الجانبية، إلى جانب تفريغ الحاويات الثابتة وتوريد أكثر من 55 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا.

كما نفذت الوحدات القروية حملات نظافة ورفع تراكمات بقرية طنسا بطريق الضباعنة وملاحية سعيد جعفر، وفي قرية قمبش بمدخل القرية من الناحية البحرية ومدخل كوبري عتمان، وفي قرية هلية بمدخل قرية نزلة الزاوية وطريق مصرف المحيط، وفي قرية سدس بمدخل قرية الفقاعي وطريق طراد النيل.