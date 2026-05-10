محافظ جنوب سيناء يبحث تعزيز التعاون السياحي والثقافي مع السفير الكازاخستاني

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، السفير عسكر جينيس، سفير كازاخستان لدى مصر، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحب محافظ جنوب سيناء بالسفير الكازاخستاني، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وكازاخستان، وحرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون، خاصة في مجالات السياحة والثقافة والفنون، بما يسهم في دعم مكانة مدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية.

من جانبه، هنأ السفير الكازاخستاني المحافظ بثقة القيادة السياسية وتوليه مسؤولية قيادة المحافظة، مشيدًا بما تشهده مدينة شرم الشيخ من تطور كبير في البنية التحتية ومستوى الخدمات السياحية، وما حققته المدينة من مكانة دولية متميزة على خريطة السياحة العالمية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بزيادة الحركة السياحية الكازاخستانية إلى شرم الشيخ، إلى جانب تبادل الخبرات وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الجانبين، بما يعزز فرص الاستثمار والتبادل الثقافي والسياحي.

كما طرح السفير الكازاخستاني عددًا من المقترحات لدعم السائحين الكازاخستانيين، من أبرزها إنشاء قنصلية لبلاده بمدينة شرم الشيخ، وتوفير خدمات ومرافق تلائم الزائر الكازاخستاني، تشمل مطاعم تقدم المأكولات الكازاخستانية، وبث القنوات الإعلامية الكازاخستانية، بالإضافة إلى تنظيم حفلات فنية واستقدام مطربين من كازاخستان، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

وأكد محافظ جنوب سيناء دعمه لهذه المقترحات، مشيرًا إلى أنه سيعمل جاهدًا على دراستها وعرضها على الجهات والمسؤولين المعنيين، من أجل بحث آليات تنفيذها وتحقيق الاستفادة المشتركة منها.

وتناول اللقاء أيضًا بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين مدينتي شرم الشيخ وألماتي، مع الاتفاق على تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين خلال الفترة المقبلة، بما يدعم إقامة شراكات أوسع ويعزز العلاقات المشتركة بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية،

تأكيدًا على عمق العلاقات الودية والتعاون المشترك بين وكازاخستان.