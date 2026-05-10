الحظ يبتسم لهذه ابراج في النصف الثاني من 2026.. تعرف عليها

تشير بعض قراءات خبراء علم الفلك والتنجيم إلى أن النصف الثاني من عام 2026 قد يحمل فرصا وتحولات ايجابية لعدد من الابراج، خاصة على مستوى العمل والمال والعلاقات، مع اختلاف التأثير من شخص لآخر حسب الخريطة الفلكية.

وبحسب هذه التوقعات غير العلمية، يبرز عدد من الابراج التي يُتوقع لها قدر اكبر من الحظ خلال هذه الفترة، ومن بينها:

برج الاسد: فرص مهنية وتحسن في الدخل

برج الثور: استقرار مادي وتوازن في الحياة الشخصية

برج القوس: فرص سفر وتغييرات ايجابية

برج الميزان: تحسن في العلاقات وانفراجات متتالية

برج الحوت: بدايات جديدة ودعم على اكثر من مستوى



ويؤكد المهتمون بهذا المجال ان هذه التوقعات تظل في اطار الترفيه والتسلية فقط، ولا يمكن الاعتماد عليها كحقائق علمية، نظرا لاعتمادها على تفسيرات فلكية غير مثبتة.