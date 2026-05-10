8 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع قطن في الصف

اندلع حريق داخل مصنع قطن فى منطقة الصف بمحافظة الجيزة، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق داخل المصنع ومنع امتداده لباقى أجزاء المصنع.

حريق بمصنع فى الصف

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا باشتعال حريق بمصنع فى الصف، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء لمحل الواقعة، وتبين أن النيران اشتعلت بمصنع قطن.

جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال العاملين بالمصنع لكشف ملابسات اشتعال الحريق، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.