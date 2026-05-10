إحالة أوراق المتهمة بقتل طفل في فايد إلى المفتي

الإسماعيلية انجي هيبة


قضت محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهمة في قضية مقتل طفل بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي تمهيدًا للنطق بالحكم النهائي في القضية.


وكشفت تفاصيل القضية أن المتهمة أقدمت على ارتكاب الجريمة بدافع الانتقام والغيرة، بعدما نشبت خلافات مرتبطة بعلاقة عاطفية جمعتها بوالد الطفل المجني عليه، لتنتهي الأحداث بجريمة مأساوية هزّت أهالي مركز فايد وأثارت حالة واسعة من الغضب والحزن.
وبحسب التحقيقات، قامت المتهمة باستدراج الطفل والتعدي عليه بطريقة وحشية، قبل أن يتم اكتشاف الواقعة وإبلاغ الأجهزة الأمنية التي نجحت في كشف ملابسات الجريمة وضبط المتهمة.
وشهدت جلسات المحاكمة حالة من الانهيار والبكاء بين أسرة الطفل، فيما طالب الأهالي بالقصاص العادل، مؤكدين أن الجريمة تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا داخل القرية.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة جلسة مقبلة للنطق بالحكم النهائي عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

