بعد معركة قضائية استمرت عامين.. ورثة أحمد فؤاد نجم ينتصرون في قضية تراثه | تقرير

أسدل حكم قضائي صادر عن محكمة القاهرة الاقتصادية الستار على أزمة استمرت قرابة عامين بين ورثة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم وشركتي «صوت الحب للصوتيات والمرئيات» و«مون ساوند»، بعد اتهامهما بالتعدي على التراث الأدبي والفني للشاعر الراحل واستغلال أعماله دون الرجوع إلى أسرته أو الحصول على موافقتهم.

وقضت المحكمة بإلزام الشركتين بدفع تعويض مادي وأدبي لورثة الشاعر الراحل، مع وقف أي استخدام لأعماله الشعرية أو إعادة بث المصنفات السمعية والبصرية المرتبطة بها عبر القنوات والمنصات المختلفة فى حكم اعتبره عدد من المتابعين انتصارًا جديدًا لحماية الملكية الفكرية والتراث الفني.

تعليق نوارة احمد فؤاد نجم بعد الانتصار على شركتي «صوت الحب للصوتيات والمرئيات» و«مون ساوند»

وعلى صعيد متصل، أعربت نوارة نجم، ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، عن سعادتها بالحكم الصادر لصالح الأسرة، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك⁠، وجهت خلاله الشكر لكل من دعمها خلال الأزمة القانونية.

وكتبت: «من لم يشكر العبد لم يشكر الرب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، والله ما قلت لأي حد قبلكم، شكرًا لكل إنسان تضامن معايا».

وأضافت أن المحكمة قضت بتعويض الورثة بمبلغ 200 ألف جنيه، موضحة أن اللجنة المختصة لم تتمكن من حصر أرباح المنصات أو تقديرها، مؤكدة أن استعادة حق والدها الأدبي والمعنوي كان الأهم بالنسبة للأسرة.