الغندور: مصر نجحت في مواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار والمكانة الدولية

أشاد الإعلامي خالد الغندور ، بإنجازات الدولة المصرية التى تحققت خلال السنوات الأخيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى ما وصفه بانتصارات في ملفات داخلية وخارجية.

وتحدث الغندور ، عبر حسابه علي فيسبوك ، عن مواجهة الدولة للإرهاب والفتنة، معتبرًا أن مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الداخلي، مشيرا إلى أدوارها في القضايا العربية، خاصة ما يتعلق بوقف الحرب على غزة واستضافة قمة شرم الشيخ.

كما تناول جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول الخليج، واصفًا إياها بالناجحة، إلى جانب ما اعتبره رسائل قوة في العلاقات المصرية العربية، مستشهدًا بعبارة “مسافة السكة” التي رددها الرئيس في مناسبات سابقة.

وتطرق أيضًا إلى مشاهد الزيارات الرسمية لعدد من القادة الدوليين في مصر، وكذلك الافتتاحات والمشروعات القومية، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، معتبرًا أنها تعكس حالة من الاستقرار والأمان.

واختتم منشوره بالتأكيد على فخره بالهوية المصرية، مشيرًا إلى أن قوة مصر لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى الحضارة والتاريخ والمكانة الإقليمية والدولية، مع ترديد عبارة “تحيا مصر” أكثر من مرة.