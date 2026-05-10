غدا.. أمين عام الناتو يعقد لقاءات تمهيدًا لاجتماع وزراء خارجية الحلف في السويد

يعقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، سلسلة لقاءات، غدًا الإثنين، مع وزراء خارجية كندا ولاتفيا وأوكرانيا، وذلك بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ في إطار التحضيرات لاجتماع مجلس شمال الأطلسي على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقده في السويد يومي 21 و22 مايو الجاري.



وذكر حلف الناتو - في بيان صحفى نشر على موقعه الرسمي اليوم الأحد- أن روته سيلتقي وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، ووزيرة خارجية لاتفيا بايبا براجه، ووزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن جدول المباحثات.



ومن المتوقع أن تتناول الاجتماعات ملفات الأمن والدفاع وتعزيز التعاون داخل الحلف، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الحرب في أوكرانيا، وأمن الجناح الشرقي للحلف، وقضايا الردع الجماعي.



وأشار الحلف إلى أن اجتماع مجلس شمال الأطلسي على مستوى وزراء الخارجية سيُعقد في مدينة هلسينجبورج السويدية يومي 21 و22 مايو الجاري برئاسة الأمين العام مارك روته.



ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة؛ باعتباره أول اجتماع وزاري لحلف الناتو تستضيفه السويد منذ انضمامها إلى الحلف، في خطوة تعكس، بحسب وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، طموح ستوكهولم للقيام بدور "نشط وبنّاء" داخل الحلف.



وفى تصريحات صحفية هذا الاسبوع، أكدت ستينرجارد أن الاجتماع الوزاري يمثل محطة رئيسية ضمن التحضيرات لقمة الناتو المقررة في أنقرة يومى 7 و8 يوليو المقبل، والتي يُتوقع أن تناقش متابعة الالتزامات الجديدة الخاصة بزيادة الإنفاق الدفاعي التي تم الاتفاق عليها في قمة لاهاي العام الماضي، إلى جانب مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.