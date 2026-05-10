أبو العينين من برلمان المتوسط: لا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية مستقلة ووقف نزيف الحروب

استعرض الإعلامي أحمد موسى أبرز ما جاء في كلمة النائب محمد أبو العينين، رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط، خلال مشاركته في قمة رؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، والتي تناولت تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود إحلال السلام بالمنطقة.

التحركات المصرية السريعة

وأكد أبو العينين أن مصر لعبت دورًا تاريخيًا ومحوريًا في مختلف قضايا المنطقة، مشيرًا إلى التحركات المصرية السريعة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب جهود البرلمان ووزارة الخارجية بقيادة الوزير بدر عبد العاطي، من أجل احتواء التصعيد والعمل على التهدئة.

وأوضح أن مصر بذلت جهودًا مكثفة بالتنسيق مع عدد من قادة العالم، إلى جانب قطر والسعودية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف وقف الحرب وتهيئة الأوضاع للمصالحة، مشددًا على أن الصراعات الحالية خلفت خسائر بشرية واسعة ودمارًا كبيرًا للبنية التحتية، فضلًا عن معاناة المدنيين.

المساعدات الإنسانية بقطاع غزة

وأشار أبو العينين إلى أنه بعد مرور أكثر من 200 يوم على الحرب، لم يتحقق سوى جزء محدود من الأهداف المطروحة، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من الاتفاقات لم تُستكمل حتى الآن، كما أن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا يزال دون المستوى المطلوب، إضافة إلى تعثر جهود إعادة الإعمار.

وشدد على أن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال سلام عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل أحد المسارات المهمة لدعم الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين الشعوب.

 

إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وطالب رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن أكثر من 160 دولة حول العالم أيدت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

 

الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار

واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أن الحل الوحيد لأزمات المنطقة يتمثل في وقف الحروب والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أن ما تشهده غزة ولبنان وسوريا وإيران ومنطقة الشرق الأوسط من صراعات متواصلة أمر غير مقبول، وأن التاريخ أثبت أن الحروب لا تصنع منتصرًا دائمًا، بينما يبقى السلام هو الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار.

