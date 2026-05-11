رحلة في حياة الرسول الكريم.. صدى البلد داخل متحف الحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة| صور

في أجواء روحانية مميزة، وبين عبق التاريخ ونور السيرة العطرة، يأخذ متحف الحضارة الإسلامية والسيرة النبوية بالمدينة المنورة زواره في رحلة استثنائية عبر الزمن، للتعرف عن قرب على حياة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، منذ مولده وحتى نشر رسالة الإسلام، وذلك باستخدام أحدث وسائل العرض التكنولوجية والتفاعلية الحديثة.

ويعد المتحف، الواقع أمام المسجد النبوي الشريف، واحدًا من أبرز الوجهات الثقافية والدينية التي يقصدها الحجاج والزوار من مختلف الجنسيات، لما يقدمه من تجربة فريدة تمزج بين المعرفة والمتعة والروحانية، عبر قاعات ضخمة وشاشات تفاعلية ومجسمات دقيقة تستخدم أحدث التقنيات الحديثة لتوثق تفاصيل الحياة في عصر النبوة.

ورصد مراسل موقع "صدى البلد خلال جولته داخل المتحف، والتى نظمتهما الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمملكة العربية السعودية، للبعثات الإعلامية الأجنبية المشاركة فى موسم الحج حالة الإبهار التي يعيشها الزائرون فور دخولهم للمتحف.

تبدأ رحلة الزائر داخل المتحف بعرض تعريفي عن نسب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ونشأته، مرورًا بمراحل الدعوة الإسلامية والهجرة النبوية، وصولًا إلى بناء الدولة الإسلامية ونشر قيم التسامح والرحمة.

ويضم المتحف عدد كبير من المجسمات التاريخية التي تحاكي شكل المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى جانب عروض بصرية وصوتية بعدد من اللغات لمحادثة جميع جنسيات العالم، والتى تتيح للزائر التفاعل مع أحداث السيرة النبوية بطريقة حديثة ومبسطة.

كما يحتوي المتحف على أجنحة متخصصة للتعريف على حياة الرسول الكريم وكيف إنتقل فى الهجرة النبوية من مكة المكرمة وحتى استقر فى المدينة المنورة وطريقة حياته حتى وفاته.

وأكد عدد من الزوار والحجاج المتواجدين فى المتحف لـ«صدى البلد» أن زيارة المتحف تمثل تجربة استثنائية تثري رحلتهم الإيمانية داخل المدينة المنورة، مشيرين إلى أن التقنيات الحديثة المستخدمة في العرض جعلتهم يعيشون تفاصيل السيرة النبوية وكأنهم يشاهدونها على أرض الواقع.

ويواصل المتحف استقبال آلاف الزوار يوميًا، في إطار الجهود المبذولة لإبراز التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية بصورة عصرية تليق بمكانة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتسهم في تعريف الأجيال الجديدة بسماحة الإسلام وعظمة الحضارة الإسلامية.





