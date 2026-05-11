ديني

هل يجوز تناول الطعام أثناء قراءة القرآن الكريم؟ .. مجدي عاشور يجيب

عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن قراءة القرآن الكريم تعد من أعظم القربات التي يجلب بها المسلم الحسنات من الله عز وجل. 

وأوضح عاشور أن هناك مجموعة من الآداب والطقوس التي ينبغي اتباعها عند التلاوة ومن أهمها القراءة على طهارة تامة وأن يكون القارئ متوضئاً ومستقبلاً للقبلة مع ضرورة الإنصات والتدبر في الآيات التي يقرأها.
وفيما يخص حكم الأكل والشرب أثناء القراءة أفاد عاشور في فتوى له أن هذا الفعل جائز شرعاً من حيث الأصل إلا أنه يتنافى مع احترام وتوقير كتاب الله.

 واستشهد بقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب مشيراً إلى أن الكلام أو تناول الطعام والشراب أثناء التلاوة يعد مكروهاً لما فيه من ترك الإجلال للقرآن. 

ونصح من أراد الكلام أو الأكل بأن يغلق المصحف أولاً ثم يعود إليه مرة أخرى بعد الانتهاء.
 

هل يجوز قطع قراءة القرآن لترديد الآذان 
 

من جانبه تناول الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية مسألة المفاضلة بين الاستمرار في القراءة أو التوقف لترديد الأذان. 

وأوضح عبدالسميع أنه من الأفضل التوقف لترديد الأذان خلف المؤذن مرجعاً ذلك إلى قاعدة الواجب الموسع والمضيق. 

فقراءة القرآن عبادة وقتها واسع ويمكن أداؤها في أي وقت بينما ترديد الأذان عبادة مؤقتة بوقت ضيق يفوت بفوات الأذان لذا يجب تقديمها.

هل يجب مراعاة ترتيب السور عند قراءة القرآن 

وفي سياق متصل أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على تساؤل حول مدى إلزامية مراعاة ترتيب السور عند ختم القرآن. 

وأكدت اللجنة أنه لا يجب شرعاً قراءة القرآن على ترتيب السور كما هي في المصحف. 

وأشارت إلى أن ميل النفس لقراءة سور معينة في بداية الختمة هو أمر فيه خير وبركة ولا يمنعه الشرع خاصة إذا كان ذلك يعين القارئ على المداومة.

 ومع ذلك لفتت اللجنة إلى أن الأولوية لمن لا يجد هذا الميل في نفسه أن يلتزم بترتيب المصحف المعهود.

 

