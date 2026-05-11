ديني

عبادة تجعلك في حفظ وأمان الملائكة.. علي جمعة ينصح بها

د. علي جمعة
عبد الرحمن محمد

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أن الوضوء من أجمل العبادات وأجلها ، وهو عبادة يغفل عنها الكثير ، فكلما كنت على وضوء ، كنت في حفظ وأمان الملائكة، لافتا إلى أن ضرورة الوضوء حتى في غير أوقات الصلاة.

وأضاف جمعة خلال  لقاء تلفزيوني أن الوضوء على الوضوء نور على نور ، وسمي الوضوء سلاح المؤمن لأنه يجعلك على استعداد أن تصلي في اي وقت وفي أي مكان إذا سمعت الآذان ، فلو أذن عليك الظهر وانت في طريقك بالسيارة مسافرا أو متجه إلى عملك ، فلو انك متوضئ فستقف وتصلي في أي مكان لقوله صلى الله عليه وسلم ” جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ، أما لو كنت غير متوضئ فربما لا تجد المياه أو يتعذر الوضوء لأي سبب فتؤجل الصلاة إلى وقت آخر .

وتابع : الصعوبة في عدم الوضوء ، لذلك أنصح الشباب بالوضوء قبل أن تخرج من منزلك وهي مسألة تعود ،فإذا حرصت عليها لمدة بسيطة، لن تتركها بعد ذلك ، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا انتقض الوضوء جدده فورا إذا تيسر لك هذا فليس شرطا ان يكون الوضوء في وقت الصلاة فقط ، احرص على ذلك وتشعر بلذة ما بعدها لذة فتجد نفسك نشيطا ومنتبها لا يعرف لك الشيطان سبيلا .

دعاء الرزق في الصباح

«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك».

« اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه».

« اللهم ارزقني علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت».

«اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين».

« اللهم رزقا واسعا، وشفاء من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني».

