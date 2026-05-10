الإفتاء توضح الفدية الواجبة على لبس الحذاء الطبي للمحرم المعاق في الحج

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمحرم المعاق لبس الحذاء الطبي وربطه برباطه المُعدِّ له؛ لأن هذه ضرورة.

الفدية الواجبة على لبس الحذاء الطبي للمحرم المعاق

وأوضحت دار الإفتاء أن على المحرم المعاق في هذه الحالة فدية إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، ويجوز إخراج قيمة الإطعام.

أركان فريضة الحج؟

من جانبه، قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن أركان الحج هي: الإحرام وهو التجرد من الدنيا ويقبل على الله، والإحرام يكون بالقلب وبالشكل، ويكون بارتداء الإزار الخالي من المخيط وغير المحيط للرجال، وللمرأة ارتداء ملابسها العادية مع نية الدخول في مناسك الحج.

كيفية أداء فريضة الحج

وأضاف السيد عرفة، في فيديو لموقع صدى البلد، أن النبي جعل للإحرام ميقاتا مكانيا وآخر ميقاتا زمانيا وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة.

وتابع: يقول الحاج عند الإحرام التلبية وينوي بقوله "لبيك اللهم حجة" ويكون بذلك قد أحرم وتجرد من الأهواء والدنيا وأقبل على الله.

وذكر أن ثاني أركان الحج وهو الوقوف على جبل عرفات يوم تسع من ذي الحجة، منوها أن النبي علمنا أن الوقوف على عرفات هو أهم ركن من أركان الحج، وفي يوم عرفة يتجلى الله على عباده برحماته وبركاته، وهو أكثر يوم في الدنيا يعتق الله فيه العتقاء من النار ويباهي بالحجاج ملائكة السماء.

شروط وجوب الحج

وعن شروط وجوب الحج، وضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن شروط وجوب الحج على الإنسان هي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة المالية والبدنية لأداء هذه الفريضة.

وشدد الأزهر للفتوى على أن من قدر بدنيًّا ولم يقدر ماليًّا فلا يجب عليه الحج، ومن قدر ماليًّا وعجز بدنيًّا أناب عنه مَن يؤدي الفريضة مكانه - على المختار للفتوى -، ومن كان عليه دَيْنٌ حَالٌّ فعليه أن يؤديَه لأهله ثم يحج ويعتمر.

كيفية الاستعداد للحج

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد بشأن الاستعداد الحقيقي لرحلة الحج، وهل يقتصر الأمر على التجهيزات المادية فقط أم يمتد إلى ما هو أعمق من ذلك.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال تصريح له، أن الحج ليس مجرد انتقال أو أداء مناسك، بل هو رحلة إيمانية عظيمة يبدأها الإنسان بنداء من الله سبحانه وتعالى، حيث يترك كل ما خلفه ويتوجه بقلبه قبل خطواته إلى خالقه، مؤكدًا أن هذه الرحلة تمثل فرصة حقيقية لبدء صفحة جديدة والتطهر من الذنوب.

وأشار إلى أن كثيرًا من الناس ينشغلون بتجهيز متعلقات السفر، بينما يغفل البعض عن الاستعداد القلبي والروحي، موضحًا أن على المسلم أن يسأل نفسه قبل الذهاب: لماذا يذهب؟ وكيف سيعود؟، لأن الغاية الأساسية من الحج هي التغيير الحقيقي نحو الأفضل.

وأكد أمين الفتوى أن من أهم خطوات الاستعداد للحج تصفية النية وجعلها خالصة لله، إلى جانب التوبة الصادقة ورد الحقوق إلى أصحابها، والإكثار من الاستغفار، مشددًا على ضرورة تعلم مناسك الحج قبل السفر حتى يؤديها المسلم على الوجه الصحيح دون الوقوع في أخطاء.

وأضاف أن التهيئة النفسية أمر ضروري، نظرًا لما قد يواجهه الحاج من مشقة وزحام، ما يتطلب الصبر والتحمل، لافتًا إلى أن استحضار الأجر والثواب يعين على تجاوز هذه التحديات بروح إيمانية.