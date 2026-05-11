أم تهدي بنتها 20 ألف جنيه ودهب بحفل تخرجها من ابتدائي|والأهالي:راعي شعور زميلاتها

ياسمين بدوي

انتشر على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، فيديو لأم تكافئ ابنتها بـ 20 ألف جنيه و سلسلة دهب هدية في حفل تخرج بنتها من الصف السادس الابتدائي

وقد استنكر رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، ما فعلته الأم مع ابنتها أمام زميلاتها ، حيث قالت نادية النجار: كان لازم تبقى هدية بينهم و بين بعض في البيت مش قدام زمايلها كده فيديو غير موفق ، وقالت منى ماهر : لو فرحتي بيها في بيتكم هيجرى حاجة؟

وقالت أسماء عبده : هي لسة اتخرجت كانت تصبر لما اعمل السنه والتقييم والليله دي تخلص، وقالت آية سليم : هو فى ايه اومال فى الثانوية هيعملو ايه

وقالت آية عبد الله : مع احترامي للأم بس لو كنتي جبتي بالفلوس دي هدايا بسيطة للأطفال زمايل بنتك وجبرتي بخاطرهم كلهم كانت هتبقي ذكرى حلوه يفتكروها مع بعض وكنتي هتفرحي ببنتك برضه

وقالت أمل أنور : شاطرة ياماما برافو عليكي لما تخلص اعدادي نقطيها ب٢٠مليون جنيه

وقالت شيماء العربي : افرحى ببنتك في بيتك

لكن مش قدام الناس راعى شعور زمايلها في منهم ايتام وفي منهم اهاليهم مايقدروش يعملو كدا

وقالت ايمان جميل : انا شايفة اللي الأم عملته ده أكبر غلط لأنها كده ما حافظتش على مشاعر الاطفال التانية واظن مش كل ام تقدر تعمل زيها كان الأفضل تبقي هديتها لبنتها في البيت

وقالت إيمان سليم : الحمدلله بنحب الخير للناس وكل حاجة بس ما كنتي تفرحيها في البيت أهو على الأقل أولياء الأمور مش يزايدوا على بعض والأطفال هي اللي بتتضرر في الآخر وبعضهم يحس إنه أهله مقصر معاه

وقالت منار صلاح : هي فرحت بنتها وكسرت بخاطر أطفال كتير المفروض كل الناس تحس بغيرها ماحدش ظروفه زي التاني

20 ألف جنيه الصف السادس الابتدائي سلسلة دهب هدية حفل تخرج

