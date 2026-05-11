محافظة الجيزة ترفع 650 طن مخلفات من منطقة أرض الرخام بحي المنيرة الغربية

قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ حملة مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات بمنطقة أرض الرخام بنطاق حي المنيرة الغربية، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملات أسفرت عن رفع نحو ٦٥٠ طنًا من المخلفات والتراكمات من المنطقة من خلال الدفع بعدد من معدات وسيارات هيئة النظافة والتجميل بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري بالقطاع.

وأكد محافظ الجيزة استمرار تنفيذ حملات النظافة المكثفة بمختلف الأحياء والمراكز، للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع والمحاور.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الضبعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة أن الهيئة دفعت بعدد من اللوادر وسيارات النقل والمعدات اللازمة لرفع التراكمات والمخلفات من منطقة أرض الرخام بحي المنيرة الغربية، مشيرًا إلى أن الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بهدف تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة البيئة المحيطة للمواطنين.