محافظ الجيزة يجري جولة مفاجئة بحدائق الأهرام لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة ميدانية مفاجئة بقطاع حدائق الأهرام لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على أداء شركة الجمع السكني الجديدة المسئولة عن أعمال النظافة بالقطاع والتأكد من مدى التزامها بتنفيذ الأعمال وفقًا للتعاقدات المبرمة وخطط رفع كفاءة منظومة النظافة.

وخلال الجولة رصد المحافظ عددًا من بؤر تجمعات القمامة والمخلفات بمناطق مساكن الضباط، وما بعد مدخل البوابة الأولى، ومنطقتي «ط» و«ك»، وشارع الجيش، موجهًا بسرعة رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة والتعامل الفوري مع أي تجمعات بصورة دورية .

مشدداً على ضرورة الرصد الميداني الدوري لحالة الشارع والتعامل مع اي تجمعات في الحال .

كما ضبط المحافظ فرز عشوائي للمخلفات بمنطقة «ب»، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ومنع أي ممارسات عشوائية تؤثر على المظهر الحضاري للقطاع.

وخلال الجولة رصد المحافظ تجمعًا لمخلفات الرتش داخل قطعة أرض فضاء غير مسورة بشارع 34 واخري بشارع الضغط ووجه بتحرير محضر بيئي ورفع المخلفات على نفقة صاحب الأرض، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المخالفة.

كما وجه المحافظ بإزالة عدد من المقاهي المخالفة المقامة أسفل خطوط الضغط العالي بمنطقة «ز»، إلى جانب إزالة منطقة ألعاب أطفال مخالفة لما تمثله من خطورة وتعدٍ على الاشتراطات المنظمة.

وفي إطار متابعة ملف البناء كلف المحافظ بمراجعة عدد من حالات البناء الجارية بمناطق «ح» و«ك» و«ص» للتأكد من مدى الالتزام بالتراخيص الممنوحة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، وإزالة الأعمال المخالفة فورًا.

كما أكد المحافظ أنه سيتم البدء في أعمال رصف الطريق البطيء والتجنيب بمحيط مدخل حدائق الأهرام، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وتيسير حركة المواطنين والسيارات، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القطاع.