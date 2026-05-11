نويبع تتجمل بالازدواج والتطوير.. شارع الترابين على طريق التحول الحضاري والسياحي





تواصل مديرية الطرق بمحافظة جنوب سيناء تنفيذ أعمال تطوير وازدواج شارع الترابين بمدينة نويبع،

وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية بمختلف مدن المحافظة، تنفيذًا لخطة التنمية الشاملة ورؤية الدولة لتطوير شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتُنفذ الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تحت إشراف المهندس رضا أحمد محمد، مدير مديرية الطرق، حيث تشمل أعمال الرصف والازدواج ورفع كفاءة الطريق، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتقليل التكدسات، فضلًا عن تعزيز معدلات الأمن والسلامة على الطريق.

ويُعد شارع الترابين من الشوارع الحيوية بمدينة نويبع، نظرًا لكونه يربط عددًا من المناطق السياحية والخدمية المهمة، وفي مقدمتها قلعة نويبع، إضافة إلى المخيمات السياحية والمناطق السكنية، ما يعزز من أهمية المشروع في دعم الحركة السياحية وتسهيل تنقل المواطنين والزائرين.

و أكدت محافظة جنوب سيناء استمرار تنفيذ مشروعات تطوير الطرق ورفع كفاءتها بجميع المدن، ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين البنية التحتية، ودعم التنمية العمرانية والسياحية، بما يواكب الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة خلال المرحلة .