مشاركة فعالة لأسيوط في إعداد المحتوى الترويجي الدولي لمسار العائلة المقدسة

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مشاركة المحافظة في إعداد المحتوى الترويجي الدولي لمسار رحلة العائلة المقدسة، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج المواد الترويجية السياحية، وذلك لتوثيق أبرز محطات المسار بالمحافظة، وفي مقدمتها الدير المحرق بمركز القوصية ودير السيدة العذراء بجبل درنكة.

وأكد محافظ أسيوط أن مسار رحلة العائلة المقدسة يمثل أحد أهم المقاصد السياحية والدينية والثقافية في مصر، ويمنح المحافظة ميزة تنافسية فريدة على خريطة السياحة العالمية، لما تضمه من مواقع ذات قيمة روحية وتاريخية كبيرة تحظى باهتمام الزائرين من مختلف دول العالم.

وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصها على تطوير المقاصد السياحية والدينية وتعزيز جاهزيتها لاستقبال الزوار، مشيراً إلى أن وزارة السياحة والآثار تعمل على إبراز منتج مسار العائلة المقدسة من خلال تطوير 25 نقطة رئيسية على مستوى الجمهورية، تم تأهيل 14 نقطة منها حتى الآن، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير للبنية التحتية والطرق ومراكز الزوار والخدمات المرتبطة بها، فضلاً عن تحديث أدوات الترويج والتسويق بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة.

وأشار إلى إنه كلف إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، برئاسة أحمد أبوعلي مدير الإدارة، بتقديم الدعم اللوجستي الكامل لفريق العمل، وتيسير جميع الإجراءات والتصاريح اللازمة، إلى جانب توفير المعلومات التاريخية والأثرية الخاصة بالمواقع المستهدفة، وذلك عقب معاينة ميدانية أولية جرت خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة سخرت جميع إمكاناتها لدعم أعمال التصوير الميداني الاحترافي التي تهدف إلى إبراز القيمة الروحية والحضارية لمواقع مسار العائلة المقدسة بأسيوط، ضمن خطة متكاملة تشمل عدداً من النقاط الرئيسية في محافظات القاهرة والبحيرة والمنيا وأسيوط، باستخدام أحدث تقنيات السرد البصري لإنتاج محتوى ترويجي يعكس الأبعاد الإنسانية والثقافية لهذا المسار الفريد.

وأكد على مواصلة الجهود بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والدينية التي تمتلكها، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة ودعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة أسيوط كوجهة رئيسية ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.