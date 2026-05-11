السكك الحديدية: تشغيل القطار رقم 1945 من أسوان إلي القاهرة يوم الخميس المقبل فقط لخدمة الركاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل رحلة القطار رقم 1945 ( ثالثة مكيفة - اسوان / القاهرة ) ، وذلك يوم الخميس الموافق 14 / 5 / 2026.

حيث يقوم من محطة اسوان في تمام 11:30 صباحاً علي ان يصل الي محطة القاهرة في تمام الساعة 00:10 بعد منتصف الليل وفقاً للجدول المرفق.

حجز تذاكر السفر

وتيسيراً علي جمهور الركاب تتيح الهيئة حجز تذاكر السفر للرحلة من خلال كافة طرق الدفع المعتمدة للحصول علي التذاكر .

يأتي ذلك في اطار حرص الهيئة علي تعزيز كفاءة التشغيل وتلبية احتياجات الجمهور وتقديم خدمة متميزة لهم على خطوط الشبكة.