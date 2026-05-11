طريقة عمل الآيس كوفي.. بأقل التكاليف

يعد الآيس كوفي من أشهر المشروبات المنعشة لعشاق القهوة، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة.

المكونات

2 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

كوب حليب بارد

1 ملعقة سكر أو حسب الرغبة

مكعبات ثلج

كريمة أو صوص شوكولاتة للتزيين حسب الرغبة



طريقة التحضير

1. في كوب صغير، تذاب القهوة والسكر مع ملعقتين من الماء الساخن جيدا.



2. يملأ كوب التقديم بمكعبات الثلج.



3. يضاف الحليب البارد فوق الثلج.



4. تضاف القهوة المذابة ويقلب الخليط جيدا.



5. يمكن تزيين الوجه بالكريمة أو صوص الشوكولاتة ثم يقدم باردا.

للحصول على طعم كافيهات مميز، يمكن إضافة كرة آيس كريم فانيليا أو استخدام الحليب كامل الدسم.