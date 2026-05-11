الرئيس العراقي يبحث مع القضاء الأعلى استكمال تشكيل الحكومة

بحث الرئيس العراقي نزار آميدي و رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، أهمية الإسراع في استكمال تشكيل مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية.

وذكر بيان للقضاء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، استقبل رئيس الجمهورية، وبحث معه عدداً من القضايا القانونية، وكذا "أهمية الإسراع في استكمال تشكيل مجلس الوزراء ضمن المدة الدستورية التي حددتها المادة (76/ ثانياً) من الدستور".

وكان المجلس السياسي الوطني بالعراق أعلن أمس ، إرسال أسماء مرشحيه لتولي الحقائب الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلّف.

وأوضح المكتب اﻹعلامي للمجلس، في بيان،أن المجلس السياسي الوطني عقد، مساء يوم الأحد، اجتماعاً في مقر الشيخ خميس الخنجر في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب وقادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس".

وأضاف ،أنه "جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات تشكيل الحكومة، وسبل دعم الحكومة المقبلة بما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي وتلبية متطلبات المرحلة الحالية، فضلاً عن مناقشة بنود الاتفاق السياسي بشكل تفصيلي، وآليات تنفيذها بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية والتوازنات الوطنية"، موضحا أن "المجلس أعلن عن إرسال أسماء مرشحيه لتولي الحقائب الوزارية إلى رئيس مجلس الوزراء المكلّف، ضمن إطار التفاهمات السياسية الجارية".

وأعرب المجلس، عن "رفضه القاطع لأي تدخل من قبل شخصيات سياسية و أطراف من خارج المكوّن في الاستحقاقات الوزارية الخاصة به"، مؤكداً "تمسكه بحقه في إدارة شؤونه الداخلية وفق الأطر المتفق عليها بين قواه السياسية".

وأكد المجتمعون – حسب البيان - على "أهمية احترام التوازنات السياسية، والعمل بروح الشراكة الوطنية، والالتزام ببنود الاتفاق السياسي، بما يسهم في إنجاح عملية تشكيل الحكومة وخدمة المصلحة العامة".