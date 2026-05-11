الحزن يكسو أسرة بيجو ضحية لقمة العيش في جنازة شعبية بالمحلة.. صور

شيع العشرات من الأسر والعائلات بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية اليوم في جنازة شعبية جثمان الشاب "محمد .ا" وشهرته بيجو شهيد لقمة العيش في مشهد جنائزي مهيب عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الشيخ محمد وسط مشاركة وزملائه ودفنه بمقابر أسرته.

حزن والوجيعة



وناشدت أسرة الشاب الضحية جهات التحقيق ورجال الداخلية بسرعه القصاص القانوني العادل بإحالة المتهم الي محكمة جنايات بتهمه القتل العمد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مطالب بالقصاص العادل

وكانت منطقة أبوشاهين بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية شهدت مساء أمس مصرع شاب علي يد زميله بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة"مطواة" بسبب خلافات سابقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة شاب "محمد .ا" 28 سنة وشهرته بيجو طعنا علي يد زميله بسبب خلافات سابقة بمنطقة ابو شاهين بنطاق دائرة القسم.

تفاصيل الحادث



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم مرتكب الواقعة .

سقوط المتهم وحبسه 4 أيام



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.