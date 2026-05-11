الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رمضان عبدالمعز: التقوى رسالة الحج الكبرى وتقوم عليها جميع أبواب الدين

الشيخ رمضان عبدالمعز
أحمد سعيد

أكد الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، قضية التقوى، هي الغاية العظمى من كل العبادات والمعاملات في الإسلام.

وأوضح الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الله سبحانه وتعالى قال "يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون"، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو أن يخاف الإنسان ربه ويتقيه في كل أموره.

وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز أن مشهد وفود الحجاج في هذه الأيام المباركات وهي تتوالى على أرض الحرمين الشريفين يرسخ معنى التقوى، خاصة مع قول الله تعالى في آيات الحج: "واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون".

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز إلى أن جميع أبواب الدين تقوم على التقوى، فالصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذلك أمور الحياة من زواج وطلاق وعدة، كلها ترتبط بالأمر بتقوى الله، كما تناولت سورة البقرة هذه الجوانب وربطتها بالتقوى.

وتابع الشيخ رمضان عبدالمعز أن حتى في المعاملات، جاءت أطول آية في القرآن الكريم لتؤكد هذا المعنى: "وإذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه"، ثم قوله: "وليمْلل الذي عليه الحق وليتق الله ربه"، وكذلك في أحكام الرهن: "فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه"، لافتًا إلى أن جميع العقود في الشريعة قائمة على تقوى الله.

وأوضح الشيخ رمضان عبدالمعز أن من أعظم نعم الله على العبد أن يرزقه خشية الله، مستشهدًا بحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه.

ولفت الشيخ رمضان عبدالمعز إلى أن علامة صلاح الإنسان الحقيقية هي خوفه من الله، مستشهدًا بقوله تعالى: "وتزودوا فإن خير الزاد التقوى".

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

بخصر منحوت.. نسرين أمين من زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقيه

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

