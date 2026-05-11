استاذ استثمار: جولات رئيس الوزراء تدعم الصناعة وتطمئن القطاع الخاص

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والإستثمار، أن الزيارات التي يجريها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للمناطق الصناعية، ومنها مصانع مدينتي 6 أكتوبر والسادات، تعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد.

وقال هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن هذه الجولات تحمل رسائل دعم مباشرة للمستثمرين، من خلال التأكيد على اهتمام الدولة باستمرار العملية الإنتاجية وتوسيع النشاط الصناعي، إلى جانب الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المصانع على أرض الواقع، مثل خدمات الطاقة والنقل والبنية التحتية.

توفير بيئة مناسبة للنمو والتوسع الاقتصادي

وتابع أن التواصل المباشر بين الحكومة وأصحاب المصانع يسهم في خلق مناخ أكثر استقرارًا للاستثمار، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في قدرة الدولة على إزالة العقبات وتوفير بيئة مناسبة للنمو والتوسع الاقتصادي.