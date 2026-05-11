تأييد حكم الإعدام على المتهم بإنهاء حياة الطفلة السودانية جانييت

قضت محكمة النقض، اليوم بتأييد حكم الإعدام للمتهم بقتل الطفلة السودانية جانييت

تلقت النيابة العامة خطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر - بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.