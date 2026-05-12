الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

17 يوم كاملة | السكة الحديد تزف خبرا سارًا للمسافرين بمناسبة عيد الأضحى 2026

حمادة خطاب

تزامنا مع حلول عيد الأضحى 2026 وتيسيراً على جمهور الركاب قررت الهيئة تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية تنفيذاً لتعليمات محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، من خلال عدد من القطارات الإضافية خلال الفترة من 21 / 5 / 2026 وحتى يوم 7 / 6 / 2026 ،  على النحو التالي طبقا للجداول المرفقة: 

أولاً : تشغيل قطارات مخصصة للجمهور : 

-تشغيل قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 21 / 5 / 2026 وحتي 6 / 6 / 2026 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 20:20 ويصل محطة أسوان الساعة 08:10.

-تشغيل قطار 2041 ( تالجو ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 22 / 5  / 2026 وحتي 7 / 6 /2026 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:20 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:15 . 

-تشغيل قطار 1938( مكيف ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 21 / 5 / 2026 وحتي 6 / 6 / 2026 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل محطة أسوان الساعة 10:05  . 

-تشغيل قطار 1939( مكيف ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 22 / 5 / 2026 وحتي 7 / 6 / 2026 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15  .

-تشغيل قطار 1948 ( ثالثة مكيفة  ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من ليلة  21 / 22 مايو  2026 وحتي ليلة 6 / 7 يونيو حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35 ويصل محطة أسوان الساعة 12:30  . 

-تشغيل قطار 1949( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 22 / 5 / 2026 وحتي 7 / 6 / 2026 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:25  .

-تشغيل قطار 1942( ثالثة مكيفة  ) القاهرة / اسوان يومياً من ليلة  21 / 22 مايو  2026 وحتي ليلة 6 / 7 يونيو حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:20 ويصل محطة أسوان الساعة 14:20  . 

-تشغيل قطار 1943( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 22 / 5 / 2026 وحتي 7 / 6 / 2026 حيث يقوم من محطة أسوان  الساعة 19:55 ويصل محطة القاهرة الساعة 09:15 . 

-تشغيل قطار 1930( مكيف  ) القاهرة / اسوان يومي 21 , 23 مايو 2026  فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:10 ويصل محطة أسوان الساعة 06:15  . 

-تشغيل قطار 1931( مكيف ) أسوان / القاهرة يومي 22 , 24 مايو 2026  فقط حيث يقوم من محطة أسوان  الساعة 21:45 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:35 .

-تشغيل قطار 1936 ) مكيف  ) الإسكندرية / أسوان يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 19:20 ويصل محطة أسوان الساعة 12:00  ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة 14:10 ويصل الاسكندرية الساعة 16:45  .

-تشغيل قطار 1937( مكيف ( أسوان / القاهرة   يوم 26 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 ويصل القاهرة  الساعة 10:35  .

ثانياً : تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة :

1- قطارات مخصوصة للأندية النوبية بالقاهرة والاسكندرية : 

-تشغيل قطار 2244 (  تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:35 ويصل محطة أسوان الساعة 07:00 .

-تشغيل قطار 2245 (تهوية ديناميكية)  أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يوم 1 / 6 /2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:20 و يصل محطة القاهرة الساعة 07:25 .

-تشغيل قطار 2246 (تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 19:35 ويصل محطة أسوان 08:35. 

-تشغيل قطار 2247 (تهوية ديناميكية)  أسوان / القاهرة مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة يوم 1 / 6 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:40 و يصل محطة القاهرة الساعة 07:15 .

-تشغيل قطار 2248 (تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / أسوان مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:40 ويصل محطة أسوان 10:30 ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:40 ويصل الاسكندرية الساعة 08:20  .

-تشغيل قطار 2249 (تهوية ديناميكية)  أسوان / الإسكندرية مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يوم 4 / 6 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:50 و يصل الإسكندرية الساعة 14:05  ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور يوم 5 / 6 / 2026 فقط حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 17:30 ويصل القاهرة الساعة 20:05  .

2-  قطارات مخصوصة لنادى الجعافرة الرياضى بالاسكندرية : 

-تشغيل قطار 2250 (تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / أسوان مخصوص لنادى الجعافرة الرياضى بالإسكندرية يعمل يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 15:20 ويصل أسوان 07:45  ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين القاهرة / الاسكندرية يوم 25 / 5 / 2026 فقط  للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35 .

-تشغيل قطار 2251 (تهوية ديناميكية)  أسوان / الإسكندرية مخصوص لنادى الجعافرة الرياضى بالإسكندرية يوم 5 / 6 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 14:15 و يصل الإسكندرية الساعة 07:05  ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور يوم 6 / 6 / 2026 فقط  حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25 .

3- قطارات مخصوصة للاتحاد النوعى بالقاهرة : 

-تشغيل قطار 2252 (تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للإتحاد النوعي يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل محطة أسوان الساعة 05:50  .

-تشغيل قطار 2253 (تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة مخصوص للإتحاد النوعي يوم 4 / 6 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:20 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35  . 

-تشغيل قطار 2254 (تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للإتحاد النوعي يوم 25 / 5 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:10 ويصل محطة أسوان الساعة 07:25  . 

-تشغيل قطار 2255 (تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة مخصوص للإتحاد النوعي يعمل يوم 4 / 6 / 2026 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:25.

وتتقدم الهيئة القومية لسكك حديد مصر بخالص التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد  الأضحى 2026 أعاده الله عليكم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات .. وكل عام وأنتم بخير.

بالصور

بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة.. هؤلاء الأكثر عرضة لنفس مرضه

روبوت الدردشة ‏Grok Voice‏ يصل إلى السيارات بنظام ‏CarPlay

مايو يكتب سجلّ وفيات الفن .. عبد الرحمن أبو زهرة أحدث الراحلين بعد سهير زكي وهاني شاكر | تقرير

