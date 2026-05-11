المحافظ هيجيلك .. محافظ دمياط يبحث مطالب وشكاوى أهالي الزرقا

بحث الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، شكاوى ومطالب أهالي مركز ومدينة الزرقا، وذلك فى محطة جديدة بمبادرة " المحافظ هيجيلك " .

جاء لقاء اليوم الذى انعقد بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، بحضور اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، والمهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، و ممثلى القطاعات المعنية بالمطالب والشكاوى التى تقدم بها المواطنين و إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

واستمع " محافظ دمياط " إلى المواطنين، وعقد مناقشات مع المعنيين حول هذه المطالب ، وتم الرد على عدد من الاستفسارات ، كما قام بتسليم بيانات صلاحية لطلبات التصالح فى مخالفات البناء لبعض المواطنين ، وأكد " المحافظ " حرص المحافظة على تلبية مطالب المواطنين وحل شكواهم.

وعلى الجانب الآخر،، أعرب المواطنون عن تقديرهم البالغ إلى محافظ دمياط، وجهوده من أجل الوصول إلى الاهالى بجميع المناطق، و الاستماع إليهم و تلبية مطالبهم .

هذا ويشار إلى إعلان محافظ دمياط عن إطلاق مبادرة " المحافظ هيجيلك " ، وذلك بهدف خلق قنوات مباشرة للتواصل مع أهالي المحافظة، من خلال الانتقال أسبوعياً إلى المراكز والمدن للاستماع إلى مطالب واحتياجات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم أعباء التنقل إلى الديوان العام بمدينة دمياط، و نوهت محافظة دمياط إلى أن آلية العمل بالمبادرة تتطلب فقط توجه المواطن إلى المركز التكنولوجي التابع لمدينته لتقديم طلب رسمى يتضمن اسم ورقم هاتفه و سرد المشكلة او الطلب لضمان تسجيل البيانات بدقة وتوجيهها إلى الجهات المختصة فور استلامها.

