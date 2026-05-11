العدادات الكودية .. برلمانية : يجب عدم تحميل المواطنين أخطاء تأخر قانون التصالح

أكدت النائبة صافيناز طلعت عضو مجلس النواب، أن حدوث مخالفات البناء في البداية، كان يتم دفع تكلفة الكهرباء عن طريق العدادات الكودية وتقنين الوضع، مشيرة إلى أنه لم يحدث زيادة أسعار الكيلو وات، وسيتم الحساب على إستهلاك العداد.

وقالت صافيناز طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الدولة قامت بعمل عدادات كودية للمخالفين، وحتى الأن لم يتم الأإنتهاء من ملف التصالح على مخالفات البناء خاصة لمن تقدم للتصالح وتقنين الوضع.

عدم تحميله ضغوط إضافية

وتابع أنه كنت أرى أنه لا بد من عدم تحميل المواطن أخطاء عدم الوصول لحلول حول قانون التصالح، خاصة أنه لا بد من تسهيل الإجراءات على المواطن وعدم تحميله ضغوط إضافية.

