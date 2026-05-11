برلماني: العداد الكودي بدون شرائح استهلاك ولو الواحد استهلك قليل او كتير هيدفع أعلى شريحة

أكد مجدي مرشد عضو مجلس النواب، أن العداد مسبقة الدفع بكارت الكهرباء يتم الحساب فيه بالشرائح وفقا لطبيعة الاستهلاك.



وقال مجدي مرشد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" العداد الكودي بدون شرائح استهلاك ولو الواحد استهلك قليل او كتير هتدفع على اعلى شريحة برده ".



وتابع مجدي مرشد :" العداد الكودي بدأ يتم تركيبه في المناطق العشوائية التي لا يوجد بها ترخيص وتسعى للتصالح ".

واكمل مجدي مرشد:" لو المواطن اللي سارق كهرباء ومركب عداد كودي تقوم الحكومة بتغريمه على سرقة الكهرباء ".

ولفت مجدي مرشد :" لازم يتم تنفيذ قانون التصالح والناس كلها عايزة تتصالح"، مضيفا:" تقدمنا بطلب إحاطة بسبب العدادات الكودية وكيفية التوصل لحل وسط".

