الخارجية تطمئن أسر البحارة المصريين المختطفين قبالة سواحل اليمن

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، أن وزارة الخارجية تتابع بشكل مكثف واقعة اختطاف سفينة في خليج عدن قبالة سواحل شبوة، مشيرًا إلى أن السفينة نُقلت إلى إقليم بونتلاند.

وقال حداد الجوهري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن السفارة المصرية في مقديشيو تواصلت مع أسر البحارة المصريين الثمانية، وتم توفير اتصال مباشر بينهم للاطمئنان على سلامتهم، بالتنسيق مع السلطات الصومالية.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تتابع أيضًا بلاغات بشأن 5 سفن أخرى تعرضت للاختطاف في المنطقة، دون وجود مصريين على متنها، لافتًا إلى أن السفينة المختطفة مملوكة لشركة إماراتية، ويتم التنسيق مع القنصلية المصرية في دبي لمتابعة الموقف وحماية حقوق البحارة.