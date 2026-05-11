تنفيذي بلاط بالوادي الجديد يتابع الملفات الحيوية والخدمية

انعقد اليوم المجلس التنفيذي للوحدة المحلية لمركز و مدينة بلاط بالوادي الجديد، برئاسة السيد الأستاذ حامد الشيخ رئيس المركز، وبحضور السادة القيادات التنفيذية ومديري الإدارات الخدمية، إلى جانب حضور النائب عربي يماني عضو مجلس النواب، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الحيوية والخدمية التي تمس احتياجات المواطنين بمختلف دائرة المركز.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الاتي :

* أهم إنجازات الفترة الماضية وشملت في مقدمتها دعم القطاع الزراعي من خلال توفير الأسمدة بكافة الجمعيات الزراعية.

* كما ناقش المجلس جهود تحسين المظهر الحضاري لمدينة بلاط، ومن بينها البدء في إنشاء ممشى سياحي و حضاري بمدخل مدينة بلاط الشرقي لتحسين الرؤية البصرية.

* متابعة المبادرات الخاصة بتوفير السلع الغذائية والخضروات والفواكه بمنفذ الوحدةالمحلية و الوحدات المحلية القروية لتخفيف العبء عن المواطنين.

* وتناول الاجتماع كذلك ملف الشباب، حيث تم استعراض إجراءات القرعة العلنية لمشروع عيون الشباب والبداية بمدينة بلاط بعد توقف دام سنتين و الانتهاء من إعادة فحص ملفات قرية تنيدة و التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين موعد و مكان سحب القرعة.

* فضلًا عن مناقشة تحديد منطقة لوجستية بإحدى الشركات الاستثمارية لدعم فرص الاستثمار والتنمية بالمركز.

* وشهد الاجتماع متابعة موقف الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للقرى، حيث تم اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد 13 قرية ووصول المخططات التفصيلية لـ4 قرى حتى الآن،

* بالإضافة إلى جهود المركز لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالتنسيق مع الادارة الصحية بالمركز.