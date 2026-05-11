قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تعكس قوة الحضور المصري داخل أفريقيا
سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟
فاجعة وصدمة .. موظف أنهى حياة شقيقين ولحق بهما في كفر الشيخ | ماذا حدث؟
مادة جديدة لطلاب الثانوي العام .. إجراءات مشددة وكاميرات لمنع الغش في الامتحانات
وزير النقل : الرئيس السيسي حوَّل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات
نيوم يهزم الشباب بثنائية بن رحمة.. وحجازي يواصل التألق في الدوري السعودي
هشام الحلبي: الصين قد تدفع نحو تهدئة الأزمة بين إيران وأمريكا
سفينة الرعب تنتهي في إسبانيا .. إجلاء عاجل لكل الركاب بسبب فيروس هانتا
ماجد سامي يتدخل.. وادي دجلة يستضيف تدريبات اتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
استشاري باطنة: خلط البيض بالسجق واللانشون يضر الجسم ويربك الجهاز الهضمي
يوسف الشريف: النجم العالمي محمد صلاح صديقي وأتوقع احترافه بأمريكا أو الخليج
بعد وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. اكتشف أعراض مرضه في الأيام الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

توثيق الطلاق .. كيف يعيد مشروع قانون الأسرة تنظيم العلاقة بين الزوجين؟

قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية
حسن رضوان

حددت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد المقدم إلى البرلمان، ملامح وفلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم قوانين الأحوال الشخصية المتفرقة، الصادرة على مدار أكثر من قرن، ضمن قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.

ضوابط جديدة بشأن توثيق الطلاق


وتضمن مشروع القانون ضوابط جديدة بشأن توثيق الطلاق، حيث ألزمت المادة (75) الزوج المطلق بتوثيق الطلاق، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، أمام المأذون أو الموثق المختص خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاعه.


ونصت المادة على أن يكون الاختصاص للمأذون التابع لمحل إقامة المطلق، ما لم يتفق الطرفان على مأذون آخر وفقًا للائحة المأذونين، بينما يختص مكتب التوثيق بالشهر العقاري بحالات اختلاف الجنسية أو الديانة بين الزوجين.


وأكد مشروع القانون أن مهلة الـ15 يومًا مدة إلزامية، ويُعاقب المطلق حال مخالفتها وفقًا للمادة (171)، التي نصت على توقيع عقوبة الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، حال الامتناع عن توثيق الطلاق أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن محل إقامة الزوجة المطلقة.
كما شدد المشروع على أن الطلاق لا تترتب عليه آثاره القانونية المتعلقة بالحقوق الزوجية أو الميراث إلا بعد توثيقه رسميًا، في خطوة تستهدف حماية الحقوق القانونية للطرفين والحد من النزاعات الأسرية.


وألزمت المادة كذلك بإعلان الزوجة رسميًا بوقوع الطلاق، فإذا حضرت إجراءات التوثيق عُدت عالمة به، أما في حال غيابها فيلتزم المأذون أو الموثق بإعلانها عن طريق محضر وتسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ التوثيق، مع عدم الاعتداد بأي وسيلة أخرى لإثبات العلم عند حدوث نزاع.

الأحوال الشخصية الأسرة المصرية توثيق الطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات

زيادة 20% والحد الأدنى 4 آلاف جنيه.. أصحاب المعاشات في انتظار تعديل القانون

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

عملة 10 آلاف جنيه

حقيقة إصدار عملة فئة 10 آلاف جنيه في مصر بعد الـ2 جنيه المعدنية

ماكرون

عليكم الإنصات أو المغادرة.. ماكرون يفقد أعصابه بقمة كينيا و يوبخ الحضور

استغاثة عاجلة لإنقاذ طاقم السفينة المصرية المختطفة قبالة السواحل الصومالية

مبالغ مالية ضخمة.. زوجة أحد المخطوفين على يد قراصنة صوماليين تكشف طلبات الإفراج عنه

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري ٢٠٢٦

بفائدة 22% .. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي من الأعلى عائداً وحتى الأكبر أماناً

المونوريل

هيئة الأنفاق: توقف قطار المونوريل المتداول طبيعي ولا توجد أي أعطال

ترشيحاتنا

الدواجن

شعبة الدواجن: الأعلاف المستوردة ترفع أسعار الدواجن.. وتوقعات بانخفاضها خلال عيد الأضحى

أحمد فتوح

فتوح أحمد يستعيد ذكريات نشأته ويكشف كيف شكّلت المقابر وخدمة الجيش رؤيته للحياة

عبد الرحمن أبو زهرة

فقدنا قامة فنية كبيرة .. عمرو الليثي ناعيا عبد الرحمن أبو زهرة

بالصور

مايو يكتب سجلّ وفيات الفن .. عبد الرحمن أبو زهرة أحدث الراحلين بعد سهير زكي وهاني شاكر | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي
عبد الرحمن ابو زهرة وهاني شاكر وسهير زكي

رحيل عبد الرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض .. كواليس أيامه الأخيرة ومسيرة فنية لا تُنسى | تقرير

عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة

سبب وفاة عبد الرحمن أبو زهرة .. تفاصيل

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أسعار جيب ليبيرتى موديل 2006 المستعملة في مصر

جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى
جيب ليبيرتى

فيديو

رشا مهدي

رشا مهدي: لهذا تفرد مسلسل اللون الأزرق عن باقي أعمال رمضان| فيديو

دينا فؤاد

معندهاش حساب بنكي ومعاها 150 جنيه بمحفظة كاش .. محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجآت

الشهيد عقيد أح مصطفى نجيب الخياط

حكاية بطل| قصة استشهاد عقيد مصطفى نجيب الخياط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد