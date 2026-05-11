بسبب المصاهرة .. القبض على المتهم بتهديد أسرة بسلاح أبيض في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بتهديده وأهليته بإستخدام سلاح أبيض بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة) ، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات بينه وبين أحد الأشخاص حول المصاهرة ، لسابقة قيام الأخير بالتعدى عليه بالضرب ، وصدور حُكم حبس لصالحه.

أمكن ضبط المحكوم عليه (عاطل – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.