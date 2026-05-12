افتتاح مصنعين وتفقد توسعات 5 قلاع كبرى.. مدبولي يشيد بالطفرة الصناعية وبكفاءة الشباب المصري

في ختام جولته الموسعة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في دعم قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات الدافعة للاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية.

افتتاح مصنعين وتفقد خطوط الإنتاج والتوسعات في خمسة مصانع كبرى

وأوضح رئيس الوزراء أن الجولة شملت افتتاح مصنعين جديدين بالكامل، إلى جانب تفقد خطوط الإنتاج والتوسعات في خمسة مصانع كبرى، مشيرًا إلى أن ما لمسه خلال الجولة يعكس طفرة كبيرة شهدها القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة، مدعومة ببرامج دعم الصناعة والتصدير والإجراءات التي تتخذها الدولة لتشجيع الاستثمار والتوسع الإنتاجي.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالكفاءات الشابة العاملة داخل المصانع، مؤكدًا أن الاعتماد المتزايد على الشباب المصري في مختلف التخصصات يمثل مصدرًا للتفاؤل والثقة في مستقبل الصناعة المصرية.