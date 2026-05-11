مدبولي: أصحاب المصانع أكدوا قيمة برنامج دعم الصناعة والتصدير

رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا في ختام جولته الموسعة اليوم؛ لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر، وذلك بحضور كل من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

تفقد سبعة مصانع مختلفة

واستهل رئيس الوزراء حديثه بالترحيب بالحضور في المؤتمر الصحفي عقب الجولة الميدانية الموسعة التي شملت محافظتين، موضحاً أن الجولة استغرقت أكثر من خمس ساعات وتضمنت تفقد سبعة مصانع مختلفة، بدأت بمدينة السادات بمحافظة المنوفية وتختتم الآن بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية هذه الجولة قائلاً: "هذه الجولة شملت محافظتين وتضمنت تفقد سبعة مصانع مختلفة؛ حيث بدأنا بمحافظة المنوفية ونختتمها الآن في الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر"، والتي رافقه فيها وزير الصناعة بحكم أنها تخص قطاع الصناعة بالكامل، وبحضور محافظي الجيزة والمنوفية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بهذه الجولة قائلاً: "دائماً ما تبعث الجولات في المصانع طاقة إيجابية كبيرة؛ فقد تضمنت جولة اليوم تفقد سبعة مصانع، شملت افتتاح مصنعين جديدين بالكامل، بالإضافة إلى تفقد خطوط الإنتاج والتوسعات في خمسة مصانع كبرى أخرى".

ووصف رئيس الوزراء المصانع التي شملتها الجولة بأنها "قلاع صناعية"، موضحاً أنها مصانع تضم قطاعات متنوعة بدأت بصناعة المشروبات الغازية، والكابلات الكهربائية، والحديد والمنتجات الحديدية المتخصصة، وكذا المنتجات الكيماوية التي تدخل في صناعة المنظفات، وصولاً إلى قطاع المنتجات الغذائية الذي يشهد ختام الجولة وعقد المؤتمر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما استمع إليه من أصحاب هذه المصانع ومسؤوليها يبعث على التفاؤل، قائلاً: "هناك طفرة كبيرة للغاية في عملية الإنتاج شهدتها هذه المصانع خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، والأهم من ذلك أن جميعهم لديهم خطط توسعية طموحة تمتد حتى عام 2030".

وسلط رئيس الوزراء الضوء على التجربة الناجحة للمصنع الأول الذي شملته الجولة، مشيداً بمجموعة من الشباب المصريين الذين نجحوا في إطلاق علامة تجارية مصرية في مجال المشروبات الغازية، قائلاً: "هؤلاء الشباب غامروا بإنشاء علامة تجارية مصرية بنسبة 100% وبجودة عالية للغاية، في قطاع تهيمن عليه كبرى الشركات العالمية".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المنتج المصري يُصدر حالياً إلى أكثر من 48 دولة حول العالم، بالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق المحلية، لافتاً إلى أن هؤلاء الشباب لديهم خطط توسعية للوصول إلى عدد أكبر من الدول وزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

واستطرد رئيس الوزراء في استعراض تفاصيل الجولة، مشيراً إلى تفقد مصنع للحديد يخصص جزءاً كبيراً من إنتاجه للتصدير، وصولاً إلى مصنع المنتجات الغذائية والحلويات الذي شهد عقد المؤتمر الصحفي، حيث أكد أن الغالبية العظمى من إنتاجه يتم تصديرها للخارج.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذه المشروعات تدعو للتفاؤل، وتبرهن على أن جهود الدولة بدأت تؤتي ثمارها بصورة كبيرة، قائلاً: "كل هذه المشروعات تظهر أن جهد الدولة بدأ يثمر بصورة كبيرة؛ حيث أكد أصحاب المصانع أن برنامج دعم الصناعة ودعم التصدير، والإجراءات التي تتخذها الدولة لتشجيع هذا القطاع، قد أحدثت فارقاً كبيراً معهم".

وتابع رئيس مجلس الوزراء قائلاً: "أؤكد أن مستقبل مصر يكمن في عدد من القطاعات المحددة التي نتحدث عنها دائماً، وعلى رأسها قطاع الصناعة، إلى جانب ملف التصدير الذي يُعد العنصر الأهم في دفع الاقتصاد الوطني".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه حرص ووزير الصناعة، خلال الجولة، على الاستماع إلى التحديات التي قد تواجه المستثمرين، قائلاً: "كان سؤالنا الدائم لأصحاب المصانع: ما هي المشكلات التي تواجهكم اليوم؟ وذلك حتى نحدد بدقة التحديات التي قد تصادفهم، ونتخذ الإجراءات الفورية لتذليل تلك العقبات".

وأشار إلى أن الدولة تتحرك وفق هدف واضح، وهو ما أكده وزير الصناعة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي، والمتمثل في الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف رئيس الوزراء: "الحمد لله، فإن جميع الزيارات التي نقوم بها تؤكد أننا نسير بخطى ثابتة في هذا الاتجاه، وأن الدولة المصرية قادرة على تحقيق هذا الهدف".

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أكثر ما يبعث على التفاؤل في كل مصنع شملته الجولة هو الكوادر من الشباب المصري الذين التقى بهم وتحدثت معهم في مختلف التخصصات، قائلاً: "من الأمور المُبهجة حقاً الاعتماد المتزايد على هؤلاء الشباب في مختلف القطاعات، لا سيما في ظل تأكيد مديري الشركات على ما يتمتع به الشباب المصري من مهارة وكفاءة وجودة في الأداء".

وفى ختام تصريحاته، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى تزامن هذه الجولة مع شهر مايو الذي يشهد الاحتفال بعيد العمال، موجهاً تحية تقدير واعتزاز لجميع العاملين والعاملات بمصانع مصر، قائلاً: "أوجه التحية إلى شباب وشابات مصر العاملين في هذه المصانع، فوجودهم يبعث على الطمأنينة بشأن مستقبل بلدنا".

