مدبولي: الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أصدر خلال الأيام الماضية نسب البطالة، وأنه رغم الأزمة العالمية لم تتأثر فرصة العمل.

وتابع:" فضل ونعمة من الله فرص العمل لم تتأثر بالرغم من التطورات التي تشهدها المنطقة، ونسب البطالة تسجل أفضل أرقامها وتقل".

وأشار إلى أن جميع أسعار المنتجات بالعالم تشهد ارتافعات وأن ذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، وأسعار تكلفة الشحن، والتأمين والوقود والكهرباء.

ولفت إلى أن الزيادات التي تحدث بأسعار بعض السلع ليست بالصورة المتسارع التي تعكسها الأرقام لو تم تطبيقها على التحركات في أسعار المواد الخام، وأن الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن المصري، وأن الأمر الذي يحافظ على استقرار الأسعار هو زيادة الانتاج.