مدبولي: توجيهات من الرئيس بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص محليا ودوليا لدعم استراتيجية الدولة

خلال جولته اليوم بمدينة السادس من أكتوبر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع "بويزين مصر" لمعالجات العادم، ورافقه خلال جولته المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والمهندس إيهاب عوض، الرئيس التنفيذي لشركة بويزين مصر، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات ( من ذوي الخبرة).

وخلال جولته بالمصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لملف صناعة السيارات ومستلزماتها، والصناعات المغذية لها، لافتا إلى السعي الجاد الذي تبذله الحكومة لتوطين هذه الصناعة الحيوية، عبر خلق قاعدة صناعية كبرى في هذا المجال الواعد، وجذب الشركات الكبرى، وهناك اهتمام خاص بالسيارات الكهربائية في ظل توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص؛ محليا ودوليا؛ لدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة في مصر، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة مُستعدة لتقديم حوافز استثنائية لأي شركة صناعة سيارات عالمية ستقوم بتوطين صناعاتها في مصر.

وقال المهندس/ خالد هاشم: يعد مصنع " بويزون إيجيبت" من المصانع المتخصصة في تصنيع أجزاء السيارات، خاصة أنظمة الشكمانات ومعالجة العادم بجودة تدعم الصناعة المحلية، ويسهم المصنع في توفير بدائل محلية للمكونات المستوردة ودعم قطاع الصناعات المغذية للسيارات في مصر.

وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس/ إيهاب عوض، الرئيس التنفيذي لشركة بويزين مصر، الذي أوضح أن الشركة تعتبر تابعة لشركة "فريدريش بويزين" المحدودة وشركائها، التي تمتلك 30 موقعًا حول العالم، وتُعدّ "بويزين مصر" شريكًا معتمدًا لبعض أبرز شركات صناعة السيارات في العالم، حيث تتخصص في تصنيع كاتمات صوت العادم، وأنظمة العادم الكاملة، لافتا إلى أن هناك بالفعل 10 شراكات ذات قيمة مع الماركات العالمية، وفي طريقنا لإقامة المزيد من الشراكات الناجحة، كما يتوافر لدى الشركة 29 نظام عادم متنوع، ونسعى لتوفير المزيد منها.

وتطرق المهندس/ إيهاب عوض ـ خلال عرضه ـ للحديث عن تطور حجم العمالة والموظفين في شركة بويزين مصر خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 43 موظفا في عام 2019 ليصل إلى 90 موظفا في 2026، ( 75 + 15 من مصادر خارجية).

كما لفت إلى أن الشركة حققت مبيعات خلال عام 2025 بقيمة 810 ملايين جنيه، ارتفاعا من 320 مليونا في عام 2023 ، متوقعا أن يصل حجم المبيعات خلال العام الحالي إلى أكثر من مليار جنيه، وهناك خطط مستقلبية لزيادة المبيعات بحلول 2028 لتصل إلى 1.334 مليار جنيه، لافتا في الوقت نفسه إلى قيام الشركة بتوسعات في المصنع وفقا للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري عالمي، مع خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات، وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.

كما أشار المهندس/ إيهاب عوض إلى حصول شركة بويزين مصر على العديد من شهادات الأيزو العالمية في الجودة.

وقبل أن يتفقد خطوط الإنتاج، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه معرضا لمنتجات المصنع، ضم العديد من هذه المنتجات التي تشمل المرشحات الداخلية، والحواجز الداخلية، والواقي الحراري العلوي، وكاتم الصوت الأمامي، والأنابيب الأمامية للشكمانات، وغيرها.

ثم تفقد رئيس الوزراء عددا من مراحل الإنتاج التي ضمت إدخال الخامات، والمكونات، وخطوط المكابس، وماكينات التشكيل عبر استخدام روبوتات، وروبوت تكويع المواسير، حيث يتم تصنيع معالجات العادم للعديد من العلامات التجارية.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على إنتاج الشركة، مؤكدا استمرار الحكومة في تقديم مختلف صور الدعم الممكن لتوسعات الشركة، انطلاقا من إيمان الدولة بأهمية صناعة السيارات والسعي لتوطينها، والصناعات المغذية لها.