قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة ميداليات نهائي كأس مصر| خاص
رئيس الوزراء: توسيع نطاق التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية أولوية قصوى
ريال مدريد وبرشلونة.. نجم إنجلترا يعيد المجد الغائب منذ 1985 في الليجا
رئيس الوزراء: المشروعات الصناعية الحالية تدعو للتفاؤل بشأن الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: جهود الدولة لتشجيع الصناعة تؤتي ثمارها
ولي العهد البحريني: العلاقات مع الأردن تستمد قوتها من عمق الروابط التاريخية
مدبولي: الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن
مدبولي: 7 مصانع جديدة وتوسعات صناعية كبرى في السادات و6 أكتوبر حتى 2030
لما تقف مع المزارعين اتكلم صح.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بعد إحراجه أمام الجميع | القصة الكاملة
الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من سواحل الصومال
مدبولي: شركات عالمية تخطط لنقل مصانعها الخاصة إلى مصر
مدبولي: الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: توجيهات من الرئيس بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص محليا ودوليا لدعم استراتيجية الدولة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

 خلال جولته اليوم بمدينة السادس من أكتوبر، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع "بويزين مصر" لمعالجات العادم، ورافقه خلال جولته المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والمهندس إيهاب عوض، الرئيس التنفيذي لشركة بويزين مصر، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات ( من ذوي الخبرة).

  وخلال جولته بالمصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لملف صناعة السيارات ومستلزماتها، والصناعات المغذية لها، لافتا إلى السعي الجاد الذي تبذله الحكومة لتوطين هذه الصناعة الحيوية، عبر خلق قاعدة صناعية كبرى في هذا المجال الواعد، وجذب الشركات الكبرى، وهناك اهتمام خاص بالسيارات الكهربائية في ظل توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي. 

   وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص؛ محليا ودوليا؛ لدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة في مصر، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. 

  من جانبه، أشار وزير الصناعة إلى أن الحكومة مُستعدة لتقديم حوافز استثنائية لأي شركة صناعة سيارات عالمية ستقوم بتوطين صناعاتها في مصر.

     وقال المهندس/ خالد هاشم: يعد مصنع " بويزون إيجيبت" من المصانع المتخصصة في تصنيع أجزاء السيارات، خاصة أنظمة الشكمانات ومعالجة العادم بجودة تدعم الصناعة المحلية، ويسهم المصنع في توفير بدائل محلية للمكونات المستوردة ودعم قطاع الصناعات المغذية للسيارات في مصر.

         وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس/ إيهاب عوض، الرئيس التنفيذي لشركة بويزين مصر، الذي أوضح أن الشركة تعتبر تابعة لشركة "فريدريش بويزين" المحدودة وشركائها، التي تمتلك 30 موقعًا حول العالم، وتُعدّ "بويزين مصر" شريكًا معتمدًا لبعض أبرز شركات صناعة السيارات في العالم، حيث تتخصص في تصنيع كاتمات صوت العادم، وأنظمة العادم الكاملة، لافتا إلى أن هناك بالفعل 10 شراكات ذات قيمة مع الماركات العالمية، وفي طريقنا لإقامة المزيد من الشراكات الناجحة، كما يتوافر لدى الشركة 29 نظام عادم متنوع، ونسعى لتوفير المزيد منها.

       وتطرق المهندس/ إيهاب عوض ـ خلال عرضه ـ للحديث عن تطور حجم العمالة والموظفين في شركة بويزين مصر خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 43 موظفا في عام 2019 ليصل إلى 90 موظفا في 2026، ( 75 + 15 من مصادر خارجية).

          كما لفت إلى أن الشركة حققت مبيعات خلال عام 2025 بقيمة 810 ملايين جنيه، ارتفاعا من 320 مليونا في عام 2023 ، متوقعا أن يصل حجم المبيعات خلال العام الحالي إلى أكثر من مليار جنيه، وهناك خطط مستقلبية لزيادة المبيعات بحلول 2028 لتصل إلى 1.334 مليار جنيه، لافتا في الوقت نفسه إلى قيام الشركة بتوسعات في المصنع وفقا للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري عالمي، مع خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات، وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.

    كما أشار المهندس/ إيهاب عوض إلى حصول شركة بويزين مصر على العديد من شهادات الأيزو العالمية في الجودة.

          وقبل أن يتفقد خطوط الإنتاج، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه معرضا لمنتجات المصنع، ضم العديد من هذه المنتجات التي تشمل المرشحات الداخلية، والحواجز الداخلية، والواقي الحراري العلوي، وكاتم الصوت الأمامي، والأنابيب الأمامية للشكمانات، وغيرها.

   ثم تفقد رئيس الوزراء عددا من مراحل الإنتاج التي ضمت إدخال الخامات، والمكونات، وخطوط المكابس، وماكينات التشكيل عبر استخدام روبوتات، وروبوت تكويع المواسير، حيث يتم تصنيع معالجات العادم للعديد من العلامات التجارية.

     وأثنى رئيس مجلس الوزراء على إنتاج الشركة، مؤكدا استمرار الحكومة في تقديم مختلف صور الدعم الممكن لتوسعات الشركة، انطلاقا من إيمان الدولة بأهمية صناعة السيارات والسعي لتوطينها، والصناعات المغذية لها.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

وزير الكهرباء يبحث مع تحالف "جيلا -انترو - سيجنفاي" التعاون فى مجالات الطاقة

مطار القاهرة

خيمة الحجاج جاهزة أمام مطار القاهرة لاستقبال ضيوف الرحمن المسافرين

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: توجيهات من الرئيس بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص محليا ودوليا لدعم استراتيجية الدولة

بالصور

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النيء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد