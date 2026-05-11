مدبولي: نسب البطالة تسجل أفضل أرقامها في تاريخ مصر خلال المرحلة الراهنة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أننا أطلقنا مبادرة للمصانع التي تزيد من اعتمادها على الطاقة المتجددة، وفرص العمل لم تتأثر بالرغم من التطورات التي تشهدها المنطقة.



وأضاف مدبولي، أن الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج، وأن نسب البطالة تسجل أفضل أرقامها في تاريخ مصر خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن فرص العمل لم تتأثر بالرغم من التطورات التي تشهدها المنطقة، وأن الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج.



وتابع أننا قمنا اليوم بزيارة 7 مصانع تعد بمثابة قلاع صناعية، وأن المصانع التي تم تفقدها عرضت خطط التوسعات حتى 2030.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة تواصل جهودها بشأن برامج دعم الصناعة والتصدير، وأننا نهدف للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، ونعمل على معالجة أي تحديات إدارية قد تواجه المستثمرين.

وكشف أن الصناعة المصرية تنافس بالأسواق العالمية، وأن هناك بعض الشركات العاليمة تعمل على نقل المصانع العالمية الخاصة بهم في مصر، معلقا :" في 3 أو 4 مصانع عالمية يعملون على نقل الشركات الخاصة بهم لمصر، لآنهم يعلمون أن المناخ الاستثماري في مصر أفضل".

وقال إن الدولة تعمل بصورة كبيرة وتشجع القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص يوفر فرص عمل وأن المصانع التي يتم افتتاحها اليوم توفر فرص عمل كبيرة، وأن الجميع يتحدث عن استثمارات جديدة بالمليارات خلال السنوات المقبلة.

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقب جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينتي السادات وأكتوبر.

بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، جولة اليوم الاثنين لافتتاح عدد من المصانع بمدينتي السادات و6 أكتوبر، يرافقه وزير الصناعة المهندس خالد هاشم.

تفقد رئيس مجلس الوزراء، احد مصانع إنتاج كابلات الكهرباء بمدينة السادات (بمحافظة المنوفية)، ويرافقه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

واستمع مدبولي لشرح حول المصنع وإنتاجه من الكابلات ونسب تصديره للخارج وعدد العمالة بالمصنع .

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قاطرة النمو الاقتصادي، جنبا إلى جنب قطاعات: الزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الدولة تراهن على قدرات قطاع الصناعة، ولذا فقد عملت على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم وتعزيز هذا القطاع لتمكينه من أداء دوره، مع السعي لتدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع، وكذلك إزالة جميع التحديات التي تواجه الصناعات المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ولذا نحرص على تعظيم دوره؛ من أجل مواصلة زيادة مساهمته في النشاطات الاقتصادية المختلفة، لتوفير الآلاف من فرص العمل، وتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.