قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة ميداليات نهائي كأس مصر| خاص
رئيس الوزراء: توسيع نطاق التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية أولوية قصوى
ريال مدريد وبرشلونة.. نجم إنجلترا يعيد المجد الغائب منذ 1985 في الليجا
رئيس الوزراء: المشروعات الصناعية الحالية تدعو للتفاؤل بشأن الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: جهود الدولة لتشجيع الصناعة تؤتي ثمارها
ولي العهد البحريني: العلاقات مع الأردن تستمد قوتها من عمق الروابط التاريخية
مدبولي: الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن
مدبولي: 7 مصانع جديدة وتوسعات صناعية كبرى في السادات و6 أكتوبر حتى 2030
لما تقف مع المزارعين اتكلم صح.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بعد إحراجه أمام الجميع | القصة الكاملة
الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من سواحل الصومال
مدبولي: شركات عالمية تخطط لنقل مصانعها الخاصة إلى مصر
مدبولي: الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: نسب البطالة تسجل أفضل أرقامها في تاريخ مصر خلال المرحلة الراهنة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أننا أطلقنا مبادرة للمصانع التي تزيد من اعتمادها على الطاقة المتجددة، وفرص العمل لم تتأثر بالرغم من التطورات التي تشهدها المنطقة.


وأضاف مدبولي، أن الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج، وأن نسب البطالة تسجل أفضل أرقامها في تاريخ مصر خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف رئيس الوزراء، أن فرص العمل لم تتأثر بالرغم من التطورات التي تشهدها المنطقة، وأن الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج.
 

وتابع أننا قمنا اليوم بزيارة 7 مصانع تعد بمثابة قلاع صناعية، وأن المصانع التي تم تفقدها عرضت خطط التوسعات حتى 2030.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة تواصل جهودها بشأن برامج دعم الصناعة والتصدير، وأننا نهدف للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، ونعمل على معالجة أي تحديات إدارية قد تواجه المستثمرين.

وكشف أن الصناعة المصرية تنافس بالأسواق العالمية، وأن هناك بعض الشركات العاليمة تعمل على نقل المصانع العالمية الخاصة بهم في مصر، معلقا :" في 3 أو 4 مصانع عالمية يعملون على نقل الشركات الخاصة بهم لمصر، لآنهم يعلمون أن المناخ الاستثماري في مصر أفضل".

وقال إن الدولة تعمل بصورة كبيرة وتشجع القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص يوفر فرص عمل وأن المصانع التي يتم افتتاحها اليوم توفر فرص عمل كبيرة، وأن الجميع يتحدث عن استثمارات جديدة بالمليارات خلال السنوات المقبلة.

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقب جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينتي السادات وأكتوبر.

بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، جولة اليوم الاثنين لافتتاح عدد من المصانع بمدينتي السادات و6 أكتوبر، يرافقه وزير الصناعة المهندس خالد هاشم.

تفقد رئيس مجلس الوزراء، احد مصانع إنتاج كابلات الكهرباء  بمدينة السادات (بمحافظة المنوفية)، ويرافقه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

واستمع مدبولي لشرح حول المصنع وإنتاجه من الكابلات ونسب تصديره للخارج وعدد العمالة بالمصنع .

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قاطرة النمو الاقتصادي، جنبا إلى جنب قطاعات: الزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الدولة تراهن على قدرات قطاع الصناعة، ولذا فقد عملت على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم وتعزيز هذا القطاع لتمكينه من أداء دوره، مع السعي لتدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع، وكذلك إزالة جميع التحديات التي تواجه الصناعات المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ولذا نحرص على تعظيم دوره؛ من أجل مواصلة زيادة مساهمته في النشاطات الاقتصادية المختلفة، لتوفير الآلاف من فرص العمل، وتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

الطاقة فرص العمل مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يستقبل نائب رئيس هيئة الرقابة النووية

دار الإفتاء وهيئة الرقابة النووية يبحثان التعاون في مجالات التوعية ونشر الوعي

الدكتور محمود صديق

جامعة الأزهر تنفي إنشاء مركز للطب النبوي وتدعو وسائل الإعلام لتحري الدقة

الصلاة

صليت قبل الاذان بلحظات ثم فوجئت بانطلاق الآذان فهل أعيد الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النيء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد