قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة ميداليات نهائي الكأس| خاص
رئيس الوزراء: توسيع نطاق التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية أولوية قصوى
ريال مدريد وبرشلونة.. نجم إنجلترا يعيد المجد الغائب منذ 1985 في الليجا
رئيس الوزراء: المشروعات الصناعية الحالية تدعو للتفاؤل بشأن الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: جهود الدولة لتشجيع الصناعة تؤتي ثمارها
ولي العهد البحريني: العلاقات مع الأردن تستمد قوتها من عمق الروابط التاريخية
مدبولي: الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن
مدبولي: 7 مصانع جديدة وتوسعات صناعية كبرى في السادات و6 أكتوبر حتى 2030
لما تقف مع المزارعين اتكلم صح.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بعد إحراجه أمام الجميع | القصة الكاملة
الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من سواحل الصومال
مدبولي: شركات عالمية تخطط لنقل مصانعها الخاصة إلى مصر
مدبولي: الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتفقد توسعات مصنع للمواد اللاصقة باستثمارات 26 مليون دولار في أكتوبر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توسعات مصنع "إتش بي فولر" المتخصص في صناعة المواد اللاصقة، وذلك ضمن برنامج زيارته التي يقوم بها اليوم لعدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمصنع "إتش بي فولر" تأتي عقب تنفيذ توسعات جديدة بالمصنع، شملت إضافة خط إنتاج جديد متخصص في تصنيع المواد اللاصقة، مشيرًا إلى أن الشركة تُعد من الشركات العالمية الرائدة في إنتاج المواد اللاصقة والمنتجات الكيميائية المستخدمة في العديد من الصناعات المختلفة.

وأضاف وزير الصناعة أن الشركة تسهم في دعم الصناعات الحديثة من خلال تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة تخدم قطاعات التعبئة والتغليف، والسيارات، والإنشاءات، وغيرها من القطاعات الصناعية المختلفة.

ولدى وصوله إلى المصنع، تفقد رئيس الوزراء منطقة استلام وتحضير الخامات تمهيدًا لبدء العملية الإنتاجية، حيث اطلعه المهندس خالد حجازي، مدير المصنع، على مكونات المصنع والتي تضم خطوط إنتاج المواد اللاصقة، ومنطقة المنتج النهائي، وخطوط التعبئة والتغليف، وكذا منطقة التخزين للتعرف على أحدث نظم وتكنولوجيا التخزين المتبعة بالمصنع.

وأشار المهندس خالد حجازي إلى أن عدد العاملين بالمصنع يبلغ 142 عاملًا.

وأوضح "حجازي" أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنع تبلغ 42 ألف طن سنويًا، فيما بلغ حجم الإنتاج الفعلي خلال عام 2025 نحو 25 ألف طن.

وأشار إلى أن المصنع يخصص جزء من إنتاجه للتصدير لعدد من الدول في القارة الأوروبية، وأن عائد التصدير يُخصص لشراء مستلزمات الإنتاج المطلوبة للمصنع.

ونوه مدير المصنع إلى أنه تم تصميم موقع القاهرة وفقًا لمعايير LEED، FM Global، ومعايير سلامة الغذاء والنظافة الصحية، مشيرًا إلى أن المصنع حصل على اعتماد الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأن شركة "اتش بي فولر" حاصلة على شهادات الجودة مثل ISO 9001 – ISO14001 – (FSSC 22000-ISO 45001).

وأوضح المهندس خالد حجازي أن شركة "إتش بي فولر" للمواد اللاصقة تأسست في القاهرة باستثمارات بلغت 26 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ في عام 2023 بهدف إنشاء مركز تصديري يخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن شركة "إتش بي فولر"، الشركة الأم، تُعد شركة أمريكية متعددة الجنسيات متخصصة في صناعة المواد اللاصقة، وتحتل المرتبة الثانية عالميًا في هذا المجال، لافتًا إلى أنها تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 135 عامًا، وتخدم ما يزيد على 17 ألف عميل حول العالم، فيما بلغت إيراداتها نحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2025.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

ترشيحاتنا

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: نسب البطالة تسجل أفضل أرقامها في تاريخ مصر خلال المرحلة الراهنة

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: نعمل على معالجة أي تحديات إدارية قد تواجه المستثمرين

الدكتور مصطفى مدبولي

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينتي السادات وأكتوبر

بالصور

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النيء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد