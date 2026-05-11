مدبولي يتفقد مصنعا للأعمدة الهيكلية والحديد بأكتوبر ويؤكد دعم الدولة للصناعة وتوطين التكنولوجيا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احد مصانع الحديد بمدينة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة ورافقه وزير الصناعة ومحافظ الجيزة .

واستمع مدبولي لشرح حول المصنع وإنتاجه من الأعمدة الهيكلية والمواسير الصلب.

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أثناء جولته اليوم بمدينة السادات مصنع للكابلات"، ورافقه المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء/ عمرو الغريب، محافظ المنوفية، وعدد من قيادات ومسئولي المصنع.

وفي مستهل جولته بالمصنع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في دعم القطاع الصناعي وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وزيادة الإنتاج، مع التركيز على الصناعات ذات الإمكانات الواعدة في مجالي التصدير وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى ثقته في قدرة الصناعة المصرية على تحقيق أعلى المستويات العالمية من الكفاءة، بما يسهم بدوره بفاعلية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وترسيخ مكانة الصناعة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة: يعتبر هذا المصنع واحدا من الصروح الصناعية الاستراتيجية الداعمة للبنية التحتية للمشروعات القومية؛ حيث تمثل صناعة الكابلات الكهربائية عنصرا أساسيا في قطاعات: الكهرباء والطاقة، والإسكان، والصناعة.