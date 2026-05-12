مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم تريلا ونقل بجمصة

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب رابع، وذلك إثر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة تريلا محملة بالبنجر وأخرى ملاكي، على طريق جمصة الدولي، بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل تريلا محملة بالبنجر وأخرى ملاكي، على طريق جمصه الدولي أمام قرية الطريق الجديد، واحتراق السيارة النقل.

انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على حريق السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع كل من: باسم عز الدين السيد، 33 عاما، ومحمد ربيع ذكي، 35 عاما ، وعماد سليمان إبراهيم، 38 عاما، فيما أصيب محمد السعيد الباز، 35 عاما ، بجرح في الوجه بطول 3 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، جميعهم مقيمين بقرية محلة انجاق بشربين، وكانوا يستقلون الملاكي.

تم نقل الجثث و المصاب للمستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة.