محسن عليوة يكشف تفاصيل تأجيل الانتخابات العمالية 6 أشهر

كشف محسن عليوة، المفكر العمالي، تفاصيل تأجيل الانتخابات العمالية، موضحا أن لجنة التشاور الاجتماعي ومجلس الوزراء ناقشوا ما تم طرحه في مجلس النواب أمس.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن التأجيل بسبب احتفالات عيد العمال وبعض الاجتماعات لمنظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية التي تبدأ 1 يونيو.



وأكد محسن عليوة، المفكر العمالي، أن قرار التأجيل جاء حتى تتاح الفرصة لوجود أطراف العمل في الاجتماع الذي يخرج عنه توصيات خاصة بالعمل والعمال.



ولفت إلى أنه تم تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر وبالتالي الإبقاء على مد الدورة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة في 29 أبريل الماضي، موضحا أن التأجيل يأتي في صالح النقابات وتنظيم العمل النقابي



أعرب محسن عليوة، المفكر العمالي، عن أمله في أن يكون المد لمدة 6 أشهر فقط ويتم بعدها مناقشة التعديلات الخاصة بالمادة 42 من القانون.



