تعويضات نزع الملكية وموازنات النقل والإسكان أمام النواب.. غدا

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، الأربعاء، اجتماعاتها لمناقشة عدد من ملفات الخدمات المحلية، وموازنات النقل والإسكان والعمل والتعليم العالي، ضمن مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بتعويضات نزع الملكية، وأعمال التطوير بمحافظة القاهرة، ومشكلات الطرق والكباري والإنارة، وانتشار الكلاب الضالة، وذلك بحضور محافظ القاهرة.

موازنات السكك الحديدية

كما تبحث لجنة الخطة والموازنة موازنات وزارة النقل وهيئات السكك الحديدية والأنفاق والطرق والكباري وهيئة قناة السويس، فيما تناقش لجنة الإسكان موازنات صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية والهيئة العامة للتنمية السياحية.

وتواصل لجنة التعليم والبحث العلمي مناقشة موازنات التعليم العالي والجامعات والمستشفيات الجامعية، بينما تبحث لجنة القوى العاملة موازنات وزارة العمل ومديريات العمل بالمحافظات.

كما تناقش لجنة التضامن الاجتماعي موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب استكمال لجنة الإدارة المحلية مناقشة موازنة محافظة القاهرة وهيئتي النقل العام والنظافة والتجميل.