الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلمانية عن مقترح إلغاء مكاتب التنسيق: غير منطقي والحل في تشديد الرقابة

أميرة خلف

رفضت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب المقترح الخاص بإلغاء مكاتب التنسيق و تطبيق نظام الساعات المعتمدة في المرحلة الثانوية، مؤكدة أن هذا النظام مناسب للتعليم الجامعي فقط، حيث يعتمد على حضور المحاضرات واجتياز المواد الدراسية.


و أكدت" السعيد" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن تطبيقه في الثانوية العامة “غير منطقي”، موضحة أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو قياس مستويات الطلاب بشكل موحد وعادل يتيح التفرقة بين الكفاءات.


مواجهة الغش.. مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية

وأشارت عضو تعليم النواب إلى أن مواجهة الغش في الامتحانات لا تكون بتغيير النظام فقط، وإنما من خلال حزمة إجراءات متكاملة تشترك فيها عدة جهات، أبرزها: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تفعيل التشويش الإلكتروني على وسائل الغش 


وعن المقترحات المطروحة للقضاء على الغش ، أفادت “ السعيد”بأنه يجب
تفعيل التشويش الإلكتروني على وسائل الغش الحديثة مثل السماعات اللاسلكية
تعزيز التواجد الأمني داخل اللجان الحساسة ، إلى جانب تطبيق إجراءات رقابية صارمة دون استثناءات، مع التنسيق بين الوزارات لضبط الامتحانات بشكل كامل


 تشديد الرقابة


وأكدت عضو تعليم النواب أن الحل لا يكمن في إلغاء نظام التنسيق أو تغيير شكل الثانوية العامة، وإنما في “إحكام السيطرة على اللجان ومنع أي محاولات للتلاعب”، مشددة على ضرورة القضاء على ثقافة ربط النجاح بالغش  داخل لجان الامتحانات.


واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن تطوير التعليم يجب أن يتم عبر إصلاحات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وليس عبر تغييرات جذرية قد تخلق أزمات جديدة داخل المنظومة التعليمية. 

رئيس "تعليم الشيوخ" يقترح إلغاء مكتب التنسيق للقضاء على الغش بالثانوية

جاء ذلك بعد أن قدم الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رؤية متكاملة لإصلاح منظومة التعليم قبل الجامعي،خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن تتضمن إلغاء مكتب التنسيق، وتطبيق نظام الساعات المعتمدة بالمدارس، بهدف القضاء على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

