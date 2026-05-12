طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص.

طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص:

- 3 مكعبات زبدة

- 3 معالق دقيق

- 2 كوب حليب (بالتدريج)

-1 كوب كريمة طبخ

- ملح وفلفل حسب الذوق

-ربع ملعقة توم باودر

طريقة التحضير لعمل مكرونة وايت صوص:

1. في حلة على نار متوسطة، ضعي الزبدة حتى تذوب تمامًا.

2. أضيفي الدقيق على الزبدة وقلبي لمدة دقيقة حتى يتجانس.

3. بالتدريج، أضيفي الحليب مع التحريك المستمر حتى يمتزج جيدًا.

4. بعد أن يبدأ الخليط في الغليان، أضيفي الكريمة وقلبي.

5. أضيفي الملح والفلفل حسب الذوق ورشة من التوم الباودر.

6. اتركي الصوص يغلي لمدة دقيقة أو حتى يصبح كثيفًا.

تحضير المكرونة:

- قومي بسلق المكرونة في ماء مغلي مع قليل من الملح حسب التعليمات على العبوة.

-صفي المكرونة وأضيفي عليها الصوص الأبيض.