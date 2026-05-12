طريقة عمل الكب كيك بدون قالب

تحضير الكب كيك في المنزل لايحتاج إلى مجهود كبير ، واليكم الطريقة بسهولة بدون استخدام قوالب مخصصة، باستخدام أدوات بسيطة متوفرة في كل بيت، مع الحصول على نتيجة هشة وطعم شهي.

المكونات

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

2 بيضة

نصف كوب زيت

كوب حليب

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح



طريقة التحضير

1. في وعاء، يُخفق البيض مع السكر والفانيليا جيدًا حتى يصبح الخليط كريمي القوام.



2. يضاف الزيت والحليب تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب.



3. يخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح، ثم يُضاف إلى الخليط السائل تدريجيًا حتى يتكون خليط متجانس.



4. بدلًا من القوالب، يتم استخدام أكواب ورقية أو أكواب صغيرة مقاومة للحرارة، وتُدهن بقليل من الزيت.



5.يصب الخليط داخل الأكواب حتى ثلثي الكوب فقط.



6. تُدخل الأكواب إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى ينضج الكب كيك ويأخذ لونًا ذهبيًا.

التقديم

يمكن تزيين الكب كيك بالشوكولاتة أو الكريمة أو السكر البودرة حسب الرغبة.

وبهذه الطريقة يمكن الحصول على كب كيك هش ولذيذ بدون الحاجة إلى قوالب خاصة، باستخدام أدوات بسيطة في المنزل.