قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يبحث تعزيز استثمارات شركة CMA – CGM الفرنسية بمصر
أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة أعمال النظافة وصيانة المرافق والمسطحات الخضراء
أبو الغيط يؤكد أهمية الدعم الصيني للقضايا العرببة ورفضه أزدوجية المعايير الدولية
بعد نشر صدى البلد الواقعة.. الداخلية تعلن تفاصيل تهريب صاحب مصنع ألبان هواتف محمولة داخل صفائح الجبنة بالقطامية
الخارجية الأمريكية: مكافأة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن مصادر تمويل الحرس الثوري
تمهيدا للتشغيل التجريبي.. القومي للإعلانات يتابع تنفيذ المنصة الإلكترونية لرقمنة تراخيص الطرق
بمشاركة مصرية فرنسية واسعة.. كواليس الاتفاق على ملفات القمة الافتتاحية في نيروبي
شهامة الغربة.. مقتل شاب مصري في إيطاليا بطعنة غادرة في القلب| تفاصيل
أزمة مالية.. هل تكون الكونفدرالية طوق نجاة الزمالك بعد القضايا المرفوعة في فيفا؟
وفاة خامس حالة من ضحايا حادث سنديون
خرج من المسرح القومي تنفيذا لوصيته.. عبد الرحمن أبو زهرة فى طريقه إلى مسجد الشرطة
الحكومة: السياحة تساهم بـ3.7% من الناتج المحلي المصري وتواصل النمو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تقييم مشروع ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط في الوقت الراهن

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تقييم مشروع ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط في الوقت الراهن
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تقييم مشروع ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط في الوقت الراهن
أ ش أ

 نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها نتائج تقييم مشروع ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط في الوقت الراهن، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإعداد دراسات جدوى شاملة للمشروعات.

وفي هذا الإطار، تؤكد الدولة اهتمامها بإعداد دراسات جدوى شاملة ودقيقة لكافة المشروعات قبل تنفيذها، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الاقتصادية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع مراعاة الجوانب البيئية والفنية، الأمر الذي يسهم في اتخاذ قرارات قائمة على أسس علمية مدروسة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وذلك ما تم تطبيقه في دراسة مشروع منخفض القطارة.

وأوضحت الإنفوجرافات أنه تم تشكيل لجنة وزارية متخصصة بقرار رقم 3433 لسنة 2016، لتقييم السيناريوهات المختلفة بشأن تنمية منطقة منخفض القطارة لتحديد الأنسب منها، حيث قدمت اللجنة بعد دراسات معمقة 5 سيناريوهات مختلفة لتنمية منطقة منخفض القطارة، مع تقييم جدوى كل سيناريو بالتعاون مع الجهات المعنية، وانتهت اللجنة إلى رفض فكرة ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط، وعدم جدوى السيناريوهات الأول والثاني والثالث والخامس، مع ترجيح السيناريو الرابع.

وبحسب ما عرضته الإنفوجرافات، شمل السيناريو الأول، استغلال المنخفض بالكامل لتخزين المياه وتوليد الكهرباء، مع تنمية المناطق المحيطة باستخدام المياه الجوفية، بينما تضمن السيناريو الثاني، استغلال جزء من المنخفض لتخزين المياه وتوليد الكهرباء، ثم تحلية المياه باستخدام الطاقة المولدة من المنخفض أو الطاقة المتجددة وتخزينها للزراعة، مع تنمية المناطق المحيطة.

كما تضمن السيناريو الثالث، استغلال جزء من المنخفض لتخزين المياه وتوليد الكهرباء، ثم تحلية المياه وتخزينها للزراعة، مع إعادة المياه الفائضة إلى البحر، وتنمية المناطق المحيطة، فيما أقر السيناريو الرابع، الذي تم ترجيحه من قبل اللجنة الوزارية، عدم استخدام المنخفض كخزان للمياه.

أما بشأن السيناريو الخامس، فقد اعتمد على تحلية مياه البحر عن طريق استغلال فرق المنسوب عند حافة المنخفض وضخها مباشرة في مواسير، واستخدامها في الأغراض التنموية، بجانب استغلال الأملاح الناتجة عن التحلية في الأنشطة الصناعية.

واستعرضت الإنفوجرافات المخاطر البيئية المرتبطة بالمشروع المقترح، والتي شملت تسرب المياه المالحة إلى باطن الأرض مما يتسبب في خلط المياه المالحة بمياه الآبار العذبة، مما يهدد استدامة الآبار في المناطق المحيطة، وكذلك زيادة ملوحة التربة وتدمير جودة الأراضي المحيطة، وهو ما يؤثر على الزراعات القائمة للأهالي والمشروعات القومية الزراعية وحق الأجيال القادمة في الحصول على مياه جوفية صالحة للاستخدام.

وتشمل المخاطر أيضًا تدمير النظم البيئية الصحراوية القائمة، مما يؤدي إلى القضاء على النباتات والحيوانات النادرة، إضافة إلى تضرر مباشر لواحة سيوة، ما ينتج عنه التأثير السلبي على تنوعها البيولوجي، ما بين بحيرات الملح، والعيون الكبريتية، والكثبان الرملية، والأراضي الرطبة، وكذلك التأثير السلبي على الموائل الطبيعية لأكثر من 40 نوعًا من النباتات البرية والطبية، و28 نوعًا من الثدييات النادرة مثل الغزال والضبع المخطط، و164 نوعًا من الطيور، مع الأخذ في الاعتبار أن الواحة تُعد مركزًا رئيسيًا لحفظ الأنواع المهددة بالانقراض.

أما بشأن المخاطر الاقتصادية والتنموية للمشروع، فقد شملت تضرر الموارد الطبيعية وتعذر أنشطة استكشاف البترول، إذ أن هناك 35 منطقة تنمية إنتاج بترول، و8 مناطق استكشاف متداخلة مع منخفض القطارة، مما يعوق تنفيذ أنشطة التنمية والاستخراج منها، كما يتطلب ملء المنخفض بمياه البحر تغيير موقع خطوط نقل البترول والغاز، مما يزيد تكاليف الإنتاج، إضافة إلى أن ملء المنخفض بمياه البحر يتسبب في خسارة مخزون من البترول الخام وعزوف المستثمرين عن أنشطة استخراج البترول في الصحراء الغربية، إلى جانب امتلاك منطقة منخفض القطارة ثروات معدنية مثل خام البنتونيت والطفلة الكربونية في 6 مواقع.

وأشارت الإنفوجرافات إلى ارتفاع التكاليف المالية مقارنة بالمكاسب التنموية، حيث ترتفع تكاليف حفر القناة الموصلة للمياه من البحر إلى المنخفض، كما أن توليد الكهرباء من مساقط المياه في بحيرة المنخفض ذات تكلفة عالية، مقارنة بتوليد الكهرباء من طاقات أخرى.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي تقييم مشروع ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط إعداد دراسات جدوى شاملة للمشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

موعد صرف مرتبات مايو 2026 والحد الأدنى للأجور الجديد

أرشيفية

وول ستريت جورنال: الإمارات شنت هجمات على إيران سرا

ترشيحاتنا

ما ثواب من عزم بصدق على أداء الحج ولم يقدر؟ الأزهر يوضح

ما ثواب من عزم بصدق على أداء الحج ولم يقدر؟ الأزهر يوضح

دار الإفتاء

الإفتاء: زيارة مقامات الأنبياء وآل البيت من أقرب القربات ومواضع لاستجابة الدعاء

وزارة الأوقاف

الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الإمام الأكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق

بالصور

بـ كب جريء.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية
بـ كب جرئ.. هند عبد الحليم تثير الجدل بإطلالة صيفية

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد