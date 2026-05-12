الرئيس السيسي يبحث تعزيز استثمارات شركة CMA – CGM الفرنسية بمصر

الرئيس السيسي يرحب بالتعاون الاستثماري القائم بين مصر وشركة CMA – CGM الفرنسية
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون الاستثماري القائم بين مصر وشركة CMA – CGM الفرنسية، التي تُعد من أكبر الشركات العالمية في مجال نقل الحاويات والشحن البحري .

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء مع رودلف سعادة رئيس مجلس إدارة شركة CMA – CGM الفرنسية، وذلك على هامش قمة إفريقيا - فرنسا المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي لبحث سبل تكثيف التعاون لتعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية، ودعم الربط البحري معها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس أشاد بجهود الشركة في تنفيذ مشروعات متعددة داخل مصر بقطاع المواني البحرية والجافة، مؤكدا بشكل خاص الدور البارز للشركة في إنشاء وتشغيل أول محطة حاويات شبه آلية في مصر، وهي محطة "البحر الأحمر للحاويات" بميناء السخنة.

وشدد الرئيس السيسي على تطلع مصر لتعزيز أعمال واستثمارات الشركة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للاستفادة من الحوافز الاستثمارية الجديدة التي وفرتها الدولة، فضلًا عن التطور الكبير الذي شهده قطاع النقل البحري والبنية الأساسية في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن رودلف سعادة أعرب عن امتنانه بلقاء السيد الرئيس، مؤكدًا حرص شركة CMA – CGM على تعزيز حضورها في مصر والاستفادة من موقعها الاستراتيجي وما حققته من تطور ملحوظ في إمكانيات النقل والشحن البحري والخدمات اللوجستية المرتبطة به.

تداعيات التوترات الإقليمية الراهنة على مسارات الملاحة البحرية

وأوضح المتحدث أن اللقاء تطرق إلى مناقشة تداعيات التوترات الإقليمية الراهنة على مسارات الملاحة البحرية، حيث استعرض السيد الرئيس الرؤية المصرية التي تدعو إلى ضرورة تكاتف أطراف منظومة الشحن البحري الدولية لمعالجة الاختناقات وتقليل انعكاساتها على حركة التجارة العالمية واستقرار سلاسل الإمداد، لا سيما في مجالي الطاقة والأمن الغذائي.

