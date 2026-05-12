قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: عدد كبير من الدول بات ينفق على خدمة الدين أكثر من الصحة والتعليم
وزير الصحة: ما يميز التمريض المصري الجمع بين العلم والمهارة والإنسانية
صورة تذكارية للقادة المشاركين في قمة أفريقيا - فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية
برشلونة يؤمّن مشروعه بعد التتويج.. تجديد عقد هانز فليك حتى 2028
الرئيس السيسي: مصر تقدم حوافز جاذبة للاسـتثمار بالتوازي مع تطوير بنيتها التحتية
الرئيس السيسي: يجب تبني رؤية شاملة تعالج معضلة تمويل التنمية
مورينيو يطرق أبواب البرنابيو من جديد.. مشروع إنقاذ أم مغامرة أخيرة في ريال مدريد؟
مهيب يفجر مفاجأة: استمرار إمام عاشور مرتبط بمساواته بـ زيزو
الغيرة والحسد دفعها للإجرام.. الإعدام شنقا لموظفة في حضانة أنهت حياة ابنة جارتها بالفيوم
حمزة عبد الكريم.. ورقة برشلونة الرابحة في معركة الريمونتادا الحاسمة
الرئيس السيسي: مصر تواصل برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي
بسبب قضية مواريث .. الشيوخ يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب محمد لطفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خبراء لـ أ ش أ: حرية الملاحة في المضايق البحرية من أهم قواعد القانون الدولي

خبراء لـ(أ ش أ) : حرية الملاحة في المضائق البحرية من أهم قواعد القانون الدولي وانتهاكها يهدد التجارة العالمية
خبراء لـ(أ ش أ) : حرية الملاحة في المضائق البحرية من أهم قواعد القانون الدولي وانتهاكها يهدد التجارة العالمية
أ ش أ

أكد خبراء قانون دولي وعلاقات دولية أن مبدأ حرية الملاحة في الممرات البحرية من أهم قواعد القانون الدولي وأقدمها وأكثرها رسوخاً وأن فرض رسوم على العبور في الممرات البحرية الدولية مخالف للقانون الدولي ويهدد التجارة العالمية وكذلك فرض حصار على المضائق والموانئ من قبل أي طرف هو مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا عدد من الخبراء القانونيين في تصريحات خاصة - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى ضرورة العودة والاحتكام لقواعد القانون الدولي لأن انتهاكه من قبل أطراف النزاع يهدد بتكرار ذلك في أماكن أخرى من العالم بما يهدد السلم والأمن الدوليين وكذلك التجارة العالمية.

وقال الدكتور إبراهيم سيف منشاوي أستاذ القانون الدولي والتنظيم الدولي المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة ، إن الوضع القانوني للمضايق والقنوات المائية حول العالم فيما يتعلق برسوم العبور يختلف اختلافاً جوهرياً بحسب ما إذا كان الممر المائي مضيقاً طبيعياً أم قناة اصطناعية. فالمضائق الطبيعية - مثل مضيق هرمز- تخضع لقواعد القانون الدولي للبحار، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تحظر فرض رسوم لمجرد المرور.

من جانبه، قال الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام، عضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، المستشار والخبير في النزاعات الدولية، إن مضيق هرمز يخضع لنظام قانوني دولي صارم يحظر فرض رسوم على السفن العابرة، محذراً من أن تنفيذ ذلك قد يحوله إلى عرف دولي جديد يدمر حرية الملاحة العالمية.

وأوضح الدكتور مهران أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS أو ما تعرف باتفاقية جامايكا الموقعة عام 1982 والتي دخلت حيز النفاذ عام 1994 هي القانون الأساسي الذي يحكم جميع المضائق البحرية المستخدمة للملاحة الدولية، مشيراً إلى أن المادة 38 منها تنص على حق المرور العابر وهو حق الملاحة والطيران لغرض العبور المتواصل السريع عبر المضيق، مؤكداً أن هذا الحق لا يجوز تعليقه أو إعاقته بموجب المادة 44.

وأضاف أن الاتفاقية تنطبق على جميع المضائق المستخدمة للملاحة الدولية التي تصل بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين جزء آخر منهما، موضحاً أن مضيق هرمز وباب المندب ومضيق ملقا ومضيق جبل طارق كلها تخضع لهذا النظام، مؤكداً أن 168 دولة صادقت على الاتفاقية مما يجعلها قانوناً دولياً ملزماً.

وتابع أنه مما يعزز من صرامة هذا النظام القانوني، أن قواعد المرور العابر المنصوص عليها في اتفاقية 1982 لم تعد مجرد نصوص اتفاقية ملزمة لأطرافها فحسب، بل استقرت في الضمير القانوني العالمي كقواعد عرفية دولية ملزمة لكافة الدول، بما في ذلك الدول التي لم تصدّق على الاتفاقية أو لم تنضم إليها، مشيرا إلى ان ايران وقعت على الاتفاقية ولكن لم تصدق عليها.

وقال إن أي محاولة للتنصل من هذه الالتزامات بحجة عدم الانضمام للاتفاقية هي محاولة تفتقر للسند القانوني السليم، وتصطدم بواقع استقرار الممارسة الدولية التي تعتبر حرية الملاحة في المضائق الدولية حقاً أصيلاً للمجتمع الدولي بأسره

وحول حق الدولة في إغلاق المضيق في حالة الحرب، قال مهران إن المادة 38 واضحة في أن حق المرور العابر لا يجوز تعليقه حتى في حالة الحرب، موضحاً أن الدولة المشاطئة يمكنها اتخاذ إجراءات أمنية مؤقتة لكن لا يجوز لها الإغلاق الكامل، مؤكداً أن الإغلاق قد يستهدف سفن الدولة المعادية فقط وليس جميع السفن، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال السفن المدنية المحايدة يجب أن تمر بحرية حتى في زمن الحرب.

ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية حسمت هذه المسألة منذ عام 1949 في قضية مضيق كورفو الشهيرة بين بريطانيا وألبانيا، موضحاً أن المحكمة أكدت في حكمها أن الدول الساحلية لا يحق لها إعاقة المرور في المضائق الدولية أو إغلاقها أو فرض شروط تعسفية عليها، مشيراً إلى أن هذا الحكم التاريخي أرسى مبدأ قانونياً راسخاً بأن حرية الملاحة في المضائق حق أصيل للمجتمع الدولي لا يجوز المساس به.

وحذر من تحول من فرض الرسوم إلى ممارسة مقبولة ثم إلى عرف دولي جديد يهدم نظاماً قانونياً استغرق بناؤه عقوداً من الزمن.

ونبه إلى أن مثل هذه الإجراءات الأحادية تؤدي إلى إرباك سلاسل الإمداد العالمية وفرض أعباء مالية إضافية على تكاليف الشحن والتأمين، مما ينعكس سلباً على أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالمياً، ويحول المضائق من ممرات للتواصل الحضاري والتجاري إلى أدوات للضغط السياسي والمالي، وهو ما يرفضه النظام القانوني المستقر منذ عقود.

وقال إن هذا قد يتحول خلال سنوات إلى عرف دولي جديد، موضحاً أن العرف الدولي ينشأ من الممارسة المتكررة والقبول الضمني .

من جانبه، قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي إن فرض إيران لرسوم عبور على مضيق هرمز مخالف لاتفاقية جامايكا لعام ١٩٨٢، مشيرا إلى أن المضائق البحرية لها وضع خاص في الاتفاقية وكذلك في أعراف وقواعد القانون الدولي للبحار قبلها وهي تؤكد على حرية الملاحة وحق المرور العابر في هذه الممرات حتى لو أنها مياهها تقع جزئيا أو كليا في المياه الإقليمية للدول المتشاطئة وهذا يجعل للمضائق وضع مختلف عن المياه الإقليمية العادية الملاصقة للسواحل حيث يصبح للدول في حالة المياه الإقليمية العادية وليست المضائق فرض بعض القيود فيما يعرف بحق المرور البريء والذي تقوم بموجبه الدولة بممارسة سيادتها وهذا أمر لا يجوز تطبيقه على الممرات البحرية.

وشدد على أن حرية الملاحة في الممرات البحرية واحدة من أهم قواعد القانون الدولي وأقدمها وأكثرها رسوخاً..مؤكدا أن منع الملاحة في الممرات كما فعلت إيران خلال الحرب أو فرض حصار على الموانئ الإيرانية كما تفعل الولايات المتحدة حالياً مخالف للقانون الدولي وكذلك القانون الدولي الإنساني لأنه يمكن أن يؤدي إلى أزمة غذائية في الدول المتضررة من الحصار.

وأوضح أن عدم عضوية أي دولة باتفاقية جامايكا لا يعني عدم التزامها بها لأن قواعد الالتفافية موجودة في القانون الدولي السابق على الاتفاقية.

من جانبه لفت الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إلى أن ما تقوم به إيران من فرض رسوم تصل إلى مليوني دولار على كل سفينة تمر بمضيق هرمز وبموافقة أميركية هو سابقة خطيرة في القانون الدولي .

وأشاد بمبادرة الأمم المتحدة لمضيق هرمز التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش تحت اسم آلية مضيق هرمز للتركيز على حل سريع للجانب الإنساني للأزمة عبر تسهيل تجارة الأسمدة، بما في ذلك نقل المواد الخام ذات الصلة، وكذلك السفن المحملة بالمواد الغذائية خاصة أن السفن المحملة بالطاقة لا تتجاوز نسبة ٢٠ في المائة من السفن المارة عبر مضيق هرمز ..مشيرا إلى أن طهران لم تتجاوب بعد مع المبادرة.

ورأى أنه إذا تم التحاور بين الدول الأوروبية والأمم المتحدة وبين إيران قد تسمح الأخيرة بمرور السفن المحملة بالغذاء مما يتيح المجال لتخفيف الأزمة.

خبراء قانون دولي وعلاقات دولية مبدأ حرية الملاحة الممرات البحرية قواعد القانون الدولي فرض حصار على المضائق والموانئ مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

حفيدة عبدالرحمن ابو زهرة

أدعوا لعائلتنا .. حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة تنعيه برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

شوربة شوفان

دعم صحة القلب.. ماذا يحدث عند تناول شوربة الشوفان؟

الكشري

طريقة عمل الكشري المصري بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

المشمش

ظهر فى السوق .. اعرف فوائد المشمش للصحة والبشرة والشعر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمجان للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمستشفى الجامعي

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مشروع المخابز الآلية بالزقازيق ويطمئن على جودة الخبز المدعم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيلم القبلة الكهربائية.. الاستعدادات النهائية لافتتاح مهرجان كان

استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي
استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي
استعدادات مهرجان كان السينمائي الدولي

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد